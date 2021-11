Le chef de Québec 21 et candidat à la mairie de Québec, Jean-François Gosselin, promet un « grand ménage » dans les dépenses s’il est élu mais il n’a pas encore identifié un seul endroit où il prévoit couper.

Lors d’un point de presse au cours duquel il a dévoilé son cadre financier sur quatre ans, vendredi, M. Gosselin a promis de ralentir la croissance des dépenses de la Ville de Québec à 1 %, annuellement, comparativement à une moyenne de 2,7 % dans les dernières années.

« À partir du 8 novembre, avec mon équipe, dans l’administration Gosselin, nous allons faire un grand ménage. Ça ne sera pas un grand ménage du printemps mais un ménage de l’automne-printemps-hiver », a-t-il déclaré, sans donner plus de précisions sur ses intentions. Les détails de son plan de réduction seront définis ultérieurement s’il est porté au pouvoir.

« On connaît déjà la matière, les budgets puis les chiffres. Ça fait quatre ans qu’on les épluche. On va se mettre à la tâche pour faire un grand ménage », a-t-il insisté.

Personne ne perdra son emploi à la Ville de Québec, a-t-il néanmoins spécifié. L’attrition (le non-remplacement des employés qui prennent leur retraite) fera partie des solutions envisagées mais il n’entend surtout pas diminuer les services aux citoyens.

Dans les quatre dernières années, le chef de Québec 21 a maintes fois accusé l’administration Labeaume d’être trop dépensière et a critiqué de nombreux projets. Il entend donc resserrer les cordons de la bourse et être plus « rigoureux » dans le financement des futurs projets.

« Nous sommes le parti de l’économie, de la saine gestion des finances publiques et de la relance économique post-COVID. » Son projet de métro léger serait financé à même les enveloppes existantes pour le tramway.

Des engagements de 173,9 M$

Depuis le début de la campagne, son parti a dévoilé une soixantaine d’engagements, lesquels ont été chiffrés ce matin à 173,9 M$. « C’est beaucoup moins que nos adversaires. Ça peut paraître spectaculaire de lancer des montants comme ça en l’air mais il faut toujours se rappeler d’une chose : c’est l’argent des contribuables et des citoyens que nous investissons.»

Près de 110 M$ feront partie du Plan quinquennal d’investissement de la Ville de Québec. Les 64,1 M$ restants seront « puisés à même le budget de fonctionnement de la Ville », a-t-on indiqué, rappelant la promesse du parti de geler les taxes pour tous durant deux ans.

Le chef de Québec était entouré de ses candidats Jean-Pierre Du Sault (Montcalm-Saint-Sacrement) qui possède une formation en administration et de Shirley Burns (Vanier-Duberger). Le parti n’a eu recours à aucune expertise à l’externe pour valider son cadre financier.

« On n’a pas eu besoin d’experts. Nous sommes des experts. Si vous regardez le profil de nos candidats et candidates. Je suis un gars de chiffres, j’ai une maîtrise en administration des affaires », a martelé M. Gosselin.

Fier de sa campagne

À deux jours du vote, le candidat à la mairie s’est dit « très fier » de sa campagne. Interrogé sur son meilleur coup, il s’est félicité d’avoir obtenu l’appui de plus de 60 personnes du monde des affaires qui ont annoncé publiquement leur soutien.

Il a invité les électeurs à se manifester en grand nombre pour « freiner le projet de tramway » et appuyer son propre projet de métro léger, qui fera l’objet d’une présentation détaillée en après-midi.« C’est LE vote le plus important de l’histoire de notre magnifique ville. Allez voter en pensant à vous. Allez voter en pensant à vos enfants puis vos petits-enfants. L’histoire va se rappeler de ce vote-là. »

