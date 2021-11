Le cannabis moins cher est plus populaire, mais la résine et les cocottes ont la cote

Le bas prix du cannabis est le principal facteur d’achat qui influence les Canadiens et les Américains, sauf que de nouveaux produits plus chers et de qualité supérieure voient aussi leurs ventes exploser.

D’après l’étude intitulée «Les prix. C’est compliqué. Quelle est la différence entre la tarification du cannabis et celle d’autres biens de consommation?» réalisée par Deloitte Canada, BDSA et Hifyre, près de 34 % des Canadiens considèrent que le bas prix est le principal facteur qui les influencera à choisir le produit, comparativement à 27 % des Américains.

D’ailleurs, 70 % des répondants canadiens qui achètent sur le marché illicite ont déclaré que des prix inférieurs étaient une des principales raisons pour lesquelles ils se sont tournés vers ce marché, selon un autre sondage de Deloitte Canada.

Dans les États où le cannabis est légal pour un usage adulte et médical, le goût et la saveur ainsi que la teneur élevée en THC sont les autres critères d’influence que les acheteurs américains considèreront en priorité.

Prêts à payer plus cher

Des consommateurs affirment être prêts à payer un supplément pour des produits offrant des avantages supérieurs. C’est le cas des résines vivantes pour les vapoteuses perçues comme étant de meilleure qualité. Actuellement, elles représentent 33 % des ventes totales du vapotage en Californie, comparativement à 8 % en 2019.

Sur le marché californien, les bonbons gélifiés qui contiennent également du CBD sont en moyenne 18 % plus chers, mais leurs ventes ont augmenté de 41 % au deuxième trimestre 2021 par rapport à la même période l’année précédente.

Au Canada, les ventes de cannabis en fleurs séchées, soit des cocottes de pot dont le niveau de THC est variable, connaissent une explosion de popularité similaire.

