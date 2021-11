Le Drakkar s’incline encore en fusillade

BAIE-COMEAU | Pour un deuxième match d’affilée, le Drakkar de Baie-Comeau a plié l’échine en tirs de barrage, vendredi soir, quand il a baissé pavillon 5-4 devant les Olympiques de Gatineau.

Impliqués dans le premier match d’un programme double face à leurs rivaux de l’Outaouais, les membres de l’équipage nord-côtier ont livré une autre forte opposition avant de plier l’échine en fusillade.

Triant de l’arrière 2-0 en première période, les hommes de Jean-François Grégoire ont de nouveau trouvé le moyen de revenir de l’arrière pour relancer le débat et même prendre une avance de 4-3 après deux périodes de jeu.

Les locaux ont toutefois répliqué en force au dernier tiers par l’entremise du vétéran Mathieu Bizier, qui a provoqué l’égalité de 4-4 à la septième minute du troisième engagement.

Malgré une période de prolongation animée, aucune équipe n’est parvenue à se faufiler. Les tirs de barrage ont été nécessaire. Sixième joueur à s’exécuter, le défenseur Tristan Luneau a finalement inscrit le but décisif.

Triplé de Corbeil

Malgré ce revers en fusillade, le Drakkar a quand bien amorcé son périple dans l’ouest de la province avec la récolte d’un autre point et ce, dans un troisième match d’affilée.

Sur le plan individuel, le vétéran de 20 ans Benjamin Corbeil a volé la vedette dans le clan des visiteurs avec un tour du chapeau complété au cours de la deuxième période. Le numéro 12 a disputé un fort match dans la défaite.

Cole Cormier a marqué deux fois dans le triomphe. Will Chisholm a complété le pointage pour les vainqueurs face au gardien de but Olivier Adam (bombardé de 46 rondelles) brillant dans la cause perdante.

Originaire de la région de l’Outaouais, Andrew Belchamber a réussi l’autre but du Drakkar en temps régulier face au gardien Rémi Poirier, solide lors de la séquence de tirs de barrage.

En bref

Les deux premiers choix du Drakkar au dernier repêchage, Vincent Collard et Nathan Baril ont été parmi les 66 espoirs sélectionnés pour défendre les couleurs du Canada au prochain défi de la capitale présenté à la fin du mois de novembre à Ottawa... Le Drakkar et les Olympiques se retrouveront samedi après-midi pour le match numéro 2 de cette courte série disputée au centre Slush Puppie de Gatineau.