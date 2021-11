Le travail d’Anthony Duclair rapporte pas mal

Les Panthers de la Floride connaissent un départ étincelant jusqu’ici et au nombre des explications à énumérer, il y a la production du Québécois Anthony Duclair, qui a inscrit son nom sur la feuille de pointage dans chacun de ses cinq derniers matchs.

L’attaquant compte six buts à son actif et seul Aleksander Barkov – avec sept – a fait mieux que lui chez les Panthers cette saison. Ses performances ont aussi aidé les siens à récolter 19 points sur une possibilité de 20 et à se hisser au sommet de la section Atlantique. Malgré ses succès récents, le joueur de 26 ans n’a pas l’intention de s’asseoir sur ses lauriers. D’ailleurs, il a fait du temps supplémentaire sur la patinoire, mercredi, afin de travailler certains aspects de son jeu, notamment son habileté à dévier des tirs devant le filet.

Effectivement, Duclair ne tient rien pour acquis, même si les résultats individuels sont au rendez-vous.

«J’ai déjà été de l’autre côté du miroir, a-t-il rappelé au site floridahockeynow.com cette semaine en évoquant ses disettes offensives du passé. Vous voulez seulement que les succès se poursuivent en créant des occasions de marquer et en bâtissant votre confiance. Il faut voguer sur la bonne séquence aussi longtemps que possible, mais on ne doit jamais être trop haut, ni trop bas. J’ai appris cela au fil des années. Je me mets beaucoup de pression chaque soir pour performer et j’attends beaucoup de moi-même.»

Heureux d’être en Floride

Par contre, ce qui réjouit davantage Duclair, ce sont les nombreux triomphes savourés par ses coéquipiers. Il ne regrette nullement d’avoir signé un nouveau contrat avec l’organisation durant l’été, acceptant 9 millions $ pour trois ans. Avec la présence des Barkov, Jonathan Huberdeau et Sergei Bobrovsky, entre autres, il se dit que tout est possible.

«Oui, ce fut immense de me retrouver dans ce noyau et je voulais en faire partie, a affirmé celui ayant obtenu 32 points en 43 matchs la saison dernière. On est à peu près tous du même âge et ça fonctionne bien pour nous. L’entre-saison a été important pour l’organisation. On a conservé des éléments-clés et signer ici pour trois autres années me donne de belles sensations. Nous savons qu’en tant qu’équipe, nous pouvons accomplir de grandes choses.»

Ainsi, pas question pour lui de vivre un autre déménagement, surtout qu’il en est à sa sixième équipe dans le circuit Bettman.

«J’ai acheté une maison ici en Floride. Honnêtement, il n’y a pas de meilleur endroit où vivre. Je suis vraiment excité et heureux, a dit l’ancien des Sénateurs, un natif de Pointe-Claire. À Ottawa, j’ai eu du bon temps, c’était à deux heures de la maison. La famille et les amis allaient aux matchs très souvent et la situation était formidable. Mais ici, c’est l’été toute l’année. Et le groupe dans le vestiaire est tissé serré. C’est comme une famille, particulièrement avec ce qui s’est passé cette saison et l’an dernier avec la COVID. On ne pouvait pas sortir et faire des trucs du genre.»

