Les temps sont durs pour les Sags

Les Saguenéens de Chicoutimi ont dû s’avouer vaincus pour une cinquième fois en six matchs, vendredi soir, devant les Wildcats de Moncton par la marque de 5 à 3, au Centre Georges-Vézina.

« On a encore donné un bon spectacle à la maison. On s’est battu jusqu’à la fin, mais pour gagner ce genre de match là, tu ne peux pas juste travailler. Il faut que tu fasses les choses toujours mieux et que tu coupes les erreurs mentales », a déclaré l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean.

C’est Moncton qui a d’abord pris les devants dans cette rencontre avec deux buts en première période.

Matej Kaslik a par la suite accepté une savante passe de Félix Lafrance en avantage numérique pour inscrire son septième de la campagne. La période s’est terminée avec un tableau indicateur affichant 2 à 1 en faveur des Félins.

Ce but n’a pas ébranlé la troupe des Maritimes pour autant, elle qui a déjoué Louchard pour une troisième fois sur huit lancers en milieu de deuxième. Félix Lafrance a ensuite fait scintiller la lumière pour porter son total de points à 18 en neuf parties.

Les deux natifs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Fabrice Fortin et Félix Bédard, ont continué dans la même veine en combinant leurs efforts pour ramener tout le monde à la case départ 3 à 3 en fin de deuxième tiers.

Pénalités coûteuses

L’indiscipline des Bleuets a coûté cher en fin de match. Fredette a d’abord été envoyé au cachot et Matteo Mann l’a suivi seulement trois secondes plus tard.

Ce qui devait arriver arriva, les favoris locaux ont flanché en accordant un quatrième filet. Julien Hébert a quant à lui écopé d’une autre pénalité et une fois de plus, les hommes de Daniel Lacroix ont marqué. Les Sags ont finalement laissé filer les deux points dans une défaite de 5 à 3

« On a essayé de faire comme les Russes aux Olympiques en y allant chacun notre tour et en essayant de tout faire tout seul au lieu de bouger la rondelle et de faire les choses simples », a expliqué le pilote des Saguenéens.

Chicoutimi a été peu efficace dans ce match avec l’avantage d’un homme. Alors que Moncton a écopé de huit pénalités, les Sags ont profité de ces situations à seulement une reprise.

Les Saguenéens retrouveront la surface glacée du Centre Georges-Vézina samedi pour affronter les rivaux éternels, les Remparts, à 16 h.