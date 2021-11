L’ex-PDG d’Air Canada investit dans une firme sous la loupe d’Ottawa

L’ex-président et chef de la direction d’Air Canada, aujourd’hui à la retraite, Calin Rovinescu, est récemment devenu actionnaire de l’ontarienne Switch Health, qui est actuellement l’objet d’une enquête du Commissariat aux langues officielles.

Switch Health Holdings est cette jeune entreprise de Toronto, retenue par le gouvernement fédéral en 2020 pour gérer les tests COVID-19 des voyageurs arrivant au pays de l’étranger.

Services unilingues anglais, délais d’attente déraisonnables, prélèvements égarés... Nos reportages avaient mis en lumière de multiples lacunes aux services rendus par cette entreprise.

Conseiller principal

Or, le 27 octobre dernier, cette même entreprise privée annonçait par communiqué que Calin Rovinecu s’était ajouté au nombre des investisseurs de Switch Health Holdings et devenait, par la même occasion, conseiller principal de sa jeune équipe, dirigée par un certain Dilian Stoyanov.

« J’ai été extrêmement impressionné par la vivacité et la réactivité de Switch Health, ainsi que par l’ampleur de son évolution, notamment pendant la crise du COVID-19 », a soutenu par communiqué Calin Rovinescu.

L’un des reproches les plus fréquents à l’endroit de Switch Health concerne son apparente difficulté à servir les voyageurs en français à l’étape du prélèvement à domicile, au terme de leur confinement.

En réaction, plusieurs dizaines de plaintes avaient été déposées au bureau du Commissariat aux langues officielles qui a par la suite déclenché des enquêtes sur plusieurs de ses manquements allégués. Les résultats de ces enquêtes ne sont pas encore connus.

En vertu de la Loi sur les langues officielles, les institutions fédérales ont l’obligation de veiller à ce que les services offerts par des tiers en leur nom puissent l’être tant en anglais qu’en français.

