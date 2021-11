L’indispensable légèreté du vin de soif

Le caractère copieux de la cuisine automnale appelle d’instinct des vins rouges concentrés et riches en alcool. À tort ou à raison ?

L’automne appelle les mijotés et les viandes braisées, c’est vrai. Pour faire écho dans le verre à ces plats copieux, on sert souvent d’emblée des vins concentrés et riches en alcool. Est-ce vraiment nécessaire ? Pas tant, voire pas du tout, selon mon expérience. Ma cave n’a jamais été aussi peu garnie en vins rouges épais et puissants, et mes accords d’automne-hiver ne s’en portent pas plus mal. Au contraire !

Plutôt que de juxtaposer les couches d’intensité, pourquoi ne pas miser sur un accord complémentaire qui oppose le gras et l’acidité ? Quoi de mieux pour nettoyer le palais après un osso buco ou des pasta al ragù qu’un vin rouge doté d’une acidité franche, comme un dolcetto piémontais ?

Pour vous accompagner tout au long de novembre – un mois gris et lourd s’il en est un –, voici cinq vins rouges souples, légers et vibrants de jeunesse. Santé !

Gaba Do Xil, Valdeorras 2019, Mencia

Espagne 13 %

1,50 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 11861771

Telmo Rodríguez semble être partout en Espagne, faisant du vin de Bierzo à Alicante et de La Rioja à l’Andalousie. Son vignoble de Valdeorras, en Galice, est la source d’un vin rouge délicieusement souple et fruité, qui lui donne presque des airs de beaujolais. Pas de gamay ici par contre : le Gaba do Xil mise plutôt sur l’originalité du mencía, le cépage clé de l’appellation Bierzo. Un bon rouge juteux et facile à boire, sans toutefois manquer de caractère, qu’on pourra même servir à l’apéro, avec un plateau de charcuteries du Québec.

Poderi Colla, Dolcetto d’Alba 2019, Pian Balbo

Italie 12,5 %

1,8 g/L | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 13674362

Tino Colla travaille maintenant avec sa nièce, Federica, qui prend la relève du domaine familial. Les vins ont un style plus traditionnel que la moyenne des vins piémontais à la SAQ. Cette année encore, le Pian Balbo comble toutes les attentes qu’on peut avoir envers un dolcetto d’Alba. Les tanins sont souples et soyeux, le fruit abondant, ponctué de nuances florales, herbacées, poivrées. À ce prix, difficile de demander mieux.

Bachelder, Gamay 2019, L’insouciant, Niagara Peninsula

Canada 12,5 %

1,9 g/L | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 14822363

Le Québécois Thomas Bachelder a bâti son excellente réputation avec ses cuvées parcellaires de pinot noir et de chardonnay, mais il s’intéresse aussi au gamay depuis quelques années. Assemblage de raisins de l’escarpement et de Niagara-on-the-Lake. L’expression de ce jeune gamay est pure, succulente et aussi lumineuse que les beaujolais-villages, avec des tanins granuleux qui chatouillent le palais et une finale relevée de poivre blanc. Sapide, désaltérant et vendu à prix doux.

Boutinot Wines, Cinsault 2020, Tiger Horse, Old Vine, Western Cape

Afrique du Sud 14 %

3,2 g/L | ★★ | $1/2

Code SAQ : 14221488

Ce vin rouge gourmand et gouleyant, composé en partie de vignes « de brousse » âgées de 40 ans en moyenne et cultivées sans irrigation, arbore la couleur grenat pâle, caractéristique du cépage cinsault. Un bon petit rouge pour les soirs de semaine ; simple, mais bien fait, avec des goûts de fruits rouges confits et une trame souple et coulante. Servir autour de 15 °C.

Château Mourgues du Grès, Costières de Nîmes 2020, Les Galets Rouges

France 13 %

Biologique 1,8 g/L | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 10259753

La cuvée d’entrée de gamme de François Collard est pimpante de jeunesse, gorgée de fruit et de notes de cacao et de tabac blond. Un vin de soif façon méditerranéenne, composé de syrah (75 %), de grenache ainsi que d’une pointe de marselan et de mourvèdre. Souple et joufflu en attaque, charnu et savoureux en fin de bouche. Servez-le avec des aubergines grillées nappées d’huile d’olive.