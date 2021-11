Mairie de Québec: gonflé à bloc, Marchand se voit déjà majoritaire au conseil

Le candidat à la mairie de Québec, Bruno Marchand, déborde de confiance à deux jours du vote. Il s’imagine déjà remporter une majorité de sièges à l’hôtel de ville dimanche.

Le chef du jeune parti Québec Forte et Fière était gonflé à bloc, vendredi après-midi, lorsqu’il a dressé le bilan de sa campagne. Il n’entrevoit rien d’autre qu’un mandat « majoritaire » avec ses troupes.

« C’est toujours à ça qu’on a travaillé. Je pense que ça va être moins serré que les gens pensent (...) On a le vent dans les voiles. On est en montée et on va être en montée jusqu’à dimanche. Ce n’est pas de la flagornerie...les gens qui font du porte-à-porte (le constatent). Le vent a viré. Dans les portes, on le sait », a déclaré celui qui espère succéder à Régis Labeaume.

Photo Didier Debusschere

« Il y a des gens qui ne nous croyaient pas au départ. Ils pensaient qu’on était venus pour apprendre, comme les Russes en 1972 (à la Série du siècle). Je n’ai rien contre les Russes... même s’ils ont perdus. (Nous), on est venus pour gagner et pour présenter une alternative crédible, citoyenne », a lâché l’ex-pdg de Centraide.

Fier de sa campagne et de sa capacité à « rallier » les gens à sa vision, l’ex-pdg de Centraide Québec prévoit mener un dernier blitz samedi en faisant du porte-à-porte pendant 12 heures, dans tous les districts de la Ville.

M. Marchand a par ailleurs dénoncé la « campagne de peur » menée par son adversaire, Marie-Josée Savard, dans le dernier droit de la campagne électorale.

Photo Didier Debusschere

« Depuis une semaine ou deux, la stratégie, c’est toujours la même; la peur du changement, la peur d’une redevance (pour les promoteurs le long du tracé du tramway), la peur que ça va influencer tel secteur, la peur que ça va mal aller. Je pense qu’elle parle de sa propre peur à soi. »

Réconciliation avec Lévis et le gouvernement

Dès le lendemain du scrutin, s’il est élu, M. Marchand dit vouloir travailler activement à rétablir les ponts avec les villes environnantes, notamment les villes défusionnées de L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures mais surtout la Ville de Lévis. « Qu’on arrête de développer notre ville dos au fleuve », a-t-il déclaré.

Photo Didier Debusschere

Il dit aussi vouloir rétablir « la synergie » avec le gouvernement Legault. « On l’a vu sur le tramway ou sur d’autres décisions. On avait l’impression qu’il y avait deux administrations qui fonctionnaient en vase clos. On a vu des réactions parfois épidermiques par rapport à ce qui se passait », a-t-il affirmé, pointant de toute évidence du doigt Régis Labeaume sans le nommer.

Rétablir la fierté des employés

Bruno Marchand dit également vouloir rétablir la fierté des employés de la Ville de Québec, « trop souvent négligés » selon lui. « Les fonctionnaires municipaux retrouveront leur place dans l’administration municipale. »

Photo Didier Debusschere

« On rêve d’une ville qu’on va gérer différemment. Ce n’est pas vrai que ça va se gérer uniquement à partir du cabinet du maire ou de quelques élus », a-t-il martelé. « Ces gens qui ont le bateau de la Ville de Québec tatoué sur le cœur, ils doivent être pris davantage en considération. J’irai rencontrer toutes les directions d’ici les fêtes pour prendre le pouls et voir comment on peut faire de notre ville un employeur exemplaire ».

