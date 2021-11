Métro léger de Québec 21: l’étude d’opportunité cosignée par le candidat au discours climatosceptique

L’étude d’opportunité du métro préconisé par Québec 21 est cosignée par Claude Duplessis, candidat du parti qui s’est fait connaître en véhiculant un discours climatosceptique. Les 5000$ de coûts de production ont été payés par les contribuables de la Ville de Québec.

C’est notamment ce qui ressort d’un huis-clos technique de deux heures auquel le Journal a été convié vendredi après-midi pour présenter les études réalisées dans le cadre du projet de métro léger.

«M. Duplessis a participé parmi plusieurs ingénieurs et plusieurs experts. À la base, M. Duplessis est ingénieur et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. J’aimerais ça voir les ingénieurs de mes adversaires», a lancé Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, en se portant à la défense de la crédibilité du candidat dont les propos ont récemment défrayé la chronique.

Depuis des jours, Québec 21 répétait que ses études seront dévoilées si ses deux principaux adversaires décidaient de publier les leurs. Le parti a finalement coupé la poire en deux en montrant un document d’une cinquantaine de pages aux médias et en l’expliquant en long et en large. Cela dit, les reporters ne pouvaient pas garder de copie dudit document.

Budget de recherche

L’étude consultée par le Journal comporte plusieurs cartes et graphiques, dont une partie provient des études du bureau de projet sur le tramway. Elle inclut un «mémo avis» intitulé : Estimation conceptuelle des coûts de creusement d’un tunnel d’environ 10 km. Cette portion est donc signée par Claude Duplessis et par l’ingénieur Daniel Dufort qui réside à Gatineau et qui n’était pas sur place lors de la présentation. Le contrat de 5000$ pour l’étude a été confié en avril 2021, à GoldMinds, firme dirigée par M. Duplessis.

Jean-François Gosselin a insisté pour dire qu’il a confié le mandat à M. Duplessis avant que ce dernier soit son candidat. Idem pour Serge Simard qui s’est penché sur le projet avant de se lancer avec Québec 21, a-t-il ajouté. La somme de 5000$ pour l’étude a été puisée à même le budget de recherche auquel le conseiller municipal Jean-François Gosselin a droit.

Pourquoi ne pas l’avoir fait payer par le parti? Le chef de Québec 21 a expliqué que le maire Labeaume a évoqué l’existence d’une étude sur un tunnelier sans la rendre publique. «À un moment donné, j’ai dit que je vais commander ma propre étude. C’est ça que j’ai donné comme mandat à Claude (Duplessis). Je voulais avoir le cœur net. C’est 5000$. On n’a pas les budgets du bureau de projet (du tramway)», a-t-il laissé tomber.

Outre M. Duplessis, Serge Simard - technologue en génie civil, gérant de projet mais aussi candidat de Québec 21 dans le district du Plateau - a procédé à l’essentiel des explications lors de la présentation. Roland Couture, ingénieur retraité d’Hydro-Québec, a également fourni quelques éclaircissements.

Deux tunnels

Dans l’étude commandée par Québec 21, on assure que la roche sédimentaire de Québec se prête bien au creusage d’un tunnel et que le niveau de l’eau ne représente pas un défi dans le cas présent. Quelques défis géologiques sont cependant enregistrés dans le secteur de l’avenue Holland où on prévoit qu’une dizaine d’arbres devront être abattus.

Même si la question n’est pas encore tranchée, le parti privilégie la construction de deux petits tunnels pour le passage du métro plutôt qu’un grand tunnel pour des raisons de coûts. Le parti dit s’inspirer des villes de Rennes et de Copenhague tout en convenant que les comparaisons sont toujours difficiles.

Québec 21 en arrive à un coût maximal de 180 millions$ du kilomètre pour son projet VALSE constitué d’un métro et d’un trambus. Cela donne un budget maximal de 3 G$, soit moins que le tramway.

Après quelques hésitations, Jean-François Gosselin a promis que l’étude sera publiée dans les prochaines heures, après la correction de quelques coquilles. Parmi les erreurs relevées par le Journal, une station de métro dans le secteur de l’avenue Bégon (Sainte-Foy) ne figurait pas dans les graphiques, alors qu’elle fait pourtant partie des plans.

Québec 21 a par ailleurs affirmé que le tunnel de 2,1 km, qui doit relier la haute et la basse ville dans le projet du tramway, poserait de gros problèmes de construction à cause des failles géologiques qui se trouvent dans le secteur de la Coline Parlementaire. Le parti soupçonne que la récente hausse de 600 millions$ des coûts du tramway est causée par ces difficultés techniques.

