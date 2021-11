En moyenne chaque jour, 81 Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer du poumon. En plus d’être fréquemment diagnostiqué, il représente le quart des décès par cancer au Canada.

En novembre, dans le cadre du Mois de la sensibilisation au cancer du poumon, la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a besoin de vous pour soutenir les experts dans leur lutte contre le plus meurtrier de tous les cancers.

L’équipe multidisciplinaire du Département de pneumologie, formée de chirurgiens thoraciques, de pneumologues, d’anatomopathologistes, de chercheurs, de psychologues, de pharmaciens, d’infirmières et d’inhalothérapeutes dispensent des soins cliniques ultraspécialisés aux patients atteints d’un cancer pulmonaire. Les professionnels de la santé favorisent une approche interdisciplinaire incluant la prévention, le diagnostic, le traitement, le soutien psychologique et la recherche clinique et fondamentale pour demeurer à l’avant-garde des pratiques innovantes.

► Ce mois-ci, prenez le temps d’inspirer, d’expirer et de donner. Faites un don en textant le mot Souffle au 20222 ou en vous rendant au fondation-iucpq.org