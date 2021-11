NASCAR: 4 pilotes pour un titre

C’est la fin d’une autre longue saison qui va couronner le champion de la Coupe NASCAR demain sur le circuit de Phoenix, en Arizona.

Comme le veut la tradition depuis 2014, seulement quatre pilotes sont en lice pour remporter les grands honneurs. Il s’agit de Kyle Larson, Denny Hamlin, Martin Truex Jr. et Chase Elliott.

Ce dernier, couronné l’an dernier, tentera de devenir le premier depuis Jimmie Johnson en 2010 à défendre son titre avec succès.

Pour être champion à l’issue de cet ultime affrontement, un finaliste n’a pas à gagner la course. Devancer les trois autres au fil d’arrivée lui sera suffisant pour soulever le précieux trophée. Les points accumulés lors des rondes éliminatoires précédentes n’ont plus aucune signification. Que le meilleur gagne !

Or, si une victoire à Phoenix n’est pas un gage de succès, force est de constater que tous les champions depuis 2014 ont croisé le drapeau à damier au premier rang lors de la dernière course décisive.

Champion du calendrier régulier, Larson est considéré comme le favori pour gagner un premier titre en Coupe NASCAR.

Non seulement il a signé neuf victoires, plus que quiconque cette saison (Truex et Alex Bowman en ont quatre chacun), mais trois d’entre elles ont été obtenues lors de ses quatre derniers départs.

« Je ne suis pas nerveux, du moins pour l’instant, a indiqué Larson en conférence de presse jeudi. Mais je suis certain que je vais avoir des papillons dans l’estomac quand le drapeau vert sera agité dimanche [demain] à Phoenix. »

Puissantes écuries

Membre de la réputée écurie Hendrick, tout comme Elliott, Larson vise un premier triomphe en Coupe NASCAR. Il est d’ailleurs le seul parmi les quatre candidats au titre à n’avoir jamais disputé une finale.

Ce sera aussi une lutte à deux écuries puisque les autres prétendants, Truex et Hamlin, défendent les couleurs de la non moins puissante équipe de Joe Gibbs.

Hamlin est lui aussi à la recherche d’une première couronne dans la discipline reine du stock-car américain.

♦ Le coup d’envoi de cette épreuve fatidique sera donné à 15 h.

Derniers champions de la Coupe NASCAR

2020 | Chase Elliott

Chase Elliott 2019 | Kyle Busch

Kyle Busch 2018 | Joey Logano

Joey Logano 2017 | Martin Truex Jr.

Martin Truex Jr. 2016 | Jimmie Johnson

Jimmie Johnson 2015 | Kyle Busch

Kyle Busch 2014 | Kevin Harvick

Kevin Harvick 2013 | Jimmie Johnson

Jimmie Johnson 2012 | Brad Keselowski

Brad Keselowski 2011 | Tony Stewart

Tony Stewart 2010 | Jimmie Johnson

