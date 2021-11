Odell Beckham libéré par les Browns

Les Browns de Cleveland ont libéré vendredi le receveur étoile Odell Beckham fils.

• À lire aussi: Aaron Rodgers déclaré positif au coronavirus

• À lire aussi: Tranquille, le marché des transactions

Dans les derniers jours, le principal concerné ne s’est pas présenté aux entraînements de la formation de l’Ohio, à la demande de celle-ci. Le père de l’athlète de 28 ans l’a placé dans l’embarras sur ses réseaux sociaux en diffusant des vidéos où il met en évidence des situations où le quart-arrière Baker Mayfield n’a pas envoyé le ballon en direction de son fils. Il a aussi déclaré que le pivot des Browns était «médiocre».

«Après une analyse minutieuse, des discussions à l’interne et des conversations avec Odell et ses représentants, nous avons déterminé qu’il valait mieux, pour toutes les parties impliquées, qu’il ne joue plus pour les Browns de Cleveland, a commenté le directeur général du club, Andrew Berry, sur le compte Twitter de l’organisation. Nous apprécions tous ses efforts et sa contribution pendant son séjour ici. Cependant, nous avons atteint un point où il est préférable d’avancer en tant qu’équipe sans Odell.»

Électrisant en début de carrière avec les Giants de New York, Beckham fils n'a jamais vraiment pris son envol à Cleveland. Sur le terrain, il n'avait visiblement pas d'atomes crochus avec Mayfield, qui lui préférait souvent le fiable Jarvis Landry.

Beckham fils a disputé six matchs cette saison, après avoir raté une bonne partie de la campagne précédente en raison d’une blessure. Il a attrapé 17 des 34 passes qui lui étaient destinées pour 232 verges et aucun touché en 2021.

À VOIR AUSSI