Cumulant 20 ans d’expérience et plus de 1000 transactions réalisées à titre de courtier immobilier, Richard Laturaze a récemment rejoint l’équipe RE/MAX Fortin Delage inc.

Détenteur des mentions d'honneur Hall of Fame et Lifetime achivement de Re/Max, il met son expérience, son efficacité et son professionnalisme au service de ses clients qui souhaitent vendre où acheter une propriété. Toujours à l'écoute de leurs besoins, la réalisation de leurs objectifs lui tient à cœur. Son réseau de contacts, sa connaissance approfondie du marché, sa transparence et son honnêteté assurent le succès de toute transaction immobilière. Richard Laturaze, un passionné de l'immobilier hautement qualifié qui possède de l'adresse... à revendre!