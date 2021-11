PDG d'Air Canada: l'obligation légale de parler français

Contrairement à la gouverneure générale du Canada qui pourrait avoir l’obligation selon la Loi sur les langues officielles de s’exprimer en français lors de communication publique, le PDG d’Air Canada semble tomber « entre les craques » du système en vertu de cette même loi du seul fait qu’Air Canada n’est pas une institution fédérale au sens de celle-ci. Par contre, le PDG semblerait être, à mon avis, légalement en défaut de ne pas parler français en vertu de la Charte de la langue française, aussi dénommée « Loi 101 », lorsqu’il s’exprime publiquement au Québec. Toutefois, je tiens à préciser que cet argumentaire n’a pas encore été plaidé.

Au Québec, il y a la Charte de la langue française « Loi 101 » qui octroie une certaine protection à la langue française sur le territoire, puisqu’il s’agit de la langue officielle du Québec. Au fédéral, il y a la Loi sur les langues officielles qui a été créée pour protéger les langues officielles du Canada, dont le français, dans le reste du pays et, notamment, dans les institutions fédérales.

Voyons en bref ce que disent ces lois :

Loi sur les langues officielles

2. La présente loi a pour objet : a) d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l’égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans, les institutions fédérales, notamment en ce qui touche [...] les communications avec le public [...].

Charte de la langue française

2. Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l’Administration, les services de santé et les services sociaux, les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels, les associations de salariés et les diverses entreprises exerçant au Québec .

Donc, à mon avis, il serait possible de faire valoir, à la lecture de ces deux lois, que l’obligation autant pour le PDG d’Air Canada que pour la gouverneure générale du Canada, n’est pas de parler en français dans leur vie privée évidemment, mais plutôt l’obligation de communiquer avec le public en français, et donc, d’apprendre le français du seul fait de leur position qui les amènent assurément à communiquer avec le public francophone.

Le commissaire Raymond Théberge, qui s’occupe de recevoir les plaintes en vertu de la Loi sur les langues officielles, a révélé à La Presse aujourd’hui avoir reçu plus de 60 plaintes suite à ladite conférence de presse. Malheureusement, malgré l’affront évident à notre langue, il ne pourra peut-être pas donner suite à ces plaintes puisqu’Air Canada n’est pas une société d’État au sens de la Loi sur les langues officielles.

Probablement que suite à cet événement choquant, il y aurait lieu pour nos dirigeants fédéraux de penser à modifier la Loi puisque malgré la structure de la société d’Air Canada, il n’en reste pas moins que c’est une société d’envergure nationale qui joue un rôle très important, quasi monopolistique, dans notre société. Il y a lieu de penser que ce type de société revêt « l’habit » d’une institution fédérale et pourrait être incluse dans la définition de la Loi.

Pour l’instant, l’unilinguisme du PDG d’Air Canada qui fait qu’il ne s’est pas exprimé en français lors de la conférence de presse qui a eu lieu au Québec, réside, à mon avis, en une infraction à la Charte de la langue française « Loi 101 », qui prévoit qu’une entreprise qui exerce au Québec doit communiquer en français avec le public lorsqu’il est au Québec. On pourrait penser que cette règle ne s’applique qu’aux employés de l’entreprise lorsqu’ils communiquent directement avec le public pour offrir des services. Or, je plaiderais l’avis contraire. Je crois qu’un PDG d’une grande entreprise qui exerce au Québec, comme celle d’Air Canada, se doit, lors de communications publiques qui ont lieu au Québec, de s’adresser en français au public, et ce, puisque la Loi donne le droit à toute personne que les entreprises exerçant au Québec s’adressent à elle en français. Ainsi, le PDG d’Air Canada, par sa fonction, se doit de communiquer avec le public du Québec et donc d’apprendre le français pour occuper sa position.

Les plaintes de citoyens qui ont été déposées, ou qui seront déposés, à l’Office de la protection de la langue française pourraient venir sévir contre le PDG d’Air Canada.

Cependant, malgré quelques recours possibles, la Loi sur les langues officielles et la Charte de la langue française ne sont pas des lois qui prévoient des sanctions sévères, qui ont du « mordant » et qui dissuadent les individus et les entreprises à les enfreindre.