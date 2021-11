Qui a raison?

Ma mère me répète sans fin que je suis la seule responsable de mon bonheur, alors que moi je sens qu’elle cherche à ne plus s’impliquer dans ma vie en refusant de me donner l’argent dont j’ai besoin. Et je trouve ça mesquin de sa part vu qu’elle jouit de l’héritage laissé par mon père.

Fille flouée par sa mère

Je ne sais pas si votre mère est mesquine, mais comme c’est à elle que votre père a légué ses biens, c’est à elle de décider ce qu’elle en fait. Par contre, elle a parfaitement raison de dire que votre bonheur dépend de vous et de personne d’autre, et surtout pas d’une somme d’argent qu’elle pourrait vous donner.