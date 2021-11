Saguenay: une lutte à six pour les élections municipales

Les six candidats à la mairie de Saguenay ont présenté vendredi leur bilan de campagne, quelques jours avant le jour de scrutin des élections municipales.

Affrontant cinq adversaires, la mairesse sortante Josée Néron s’est appuyée sur les sondages qui la placent nez à nez avec Julie Dufour pour inviter les électeurs à faire leur choix.

«Je vous propose la stabilité, la compétence et l’expérience», a-t-elle lancé. «De l’autre côté, vous avez l’improvisation, un programme irréaliste et des coupures de services à venir.» Julie Dufour, qui a siégé au conseil pendant huit ans, a évité de répondre directement aux attaques de Mme Néron. «J’ai mené une campagne positive, pleine d’idées», a-t-elle analysé. «Il faut arrêter cette division par la peur. Je lance un appel au rassemblement.»

Quant à lui, l’ex-ministre libéral Serge Simard a misé sur un programme de développement économique pour séduire l’électorat. Il a soutenu que le vent de changement qu’il dit constater sur le terrain concerne autant Josée Néron que Julie Dufour.

«Il ne s’est pas fait de développement économique dans le dernier mandat», a-t-il avancé. «J’offre aux citoyens un candidat qui leur propose des infrastructures dans leur milieu pour améliorer leur qualité de vie.»

Deux autres candidates, Catherine Morissette et Jacinthe Vaillancourt, ont entendu la volonté de changement, elles aussi.

«Le changement ne viendra pas avec mesdames Néron et Dufour», dit Mme Morissette. «J’ai proposé mon programme, avec mon leadership, mon programme de développement et la charge foncière du citoyen.»

«Je suis celle qui représente le mieux le changement dont la ville a besoin», a clamé Jacinthe Vaillancourt.

Le plus jeune candidat est le chef d’Unissons Saguenay, Claude Côté, qui est âgé de 32 ans et qui a reconnu que la campagne visait surtout à faire connaître le parti.

«Nous avons amené de nouvelles idées», a-t-il noté. «Notre parti est là pour rester, et on verra dans quatre ans si c’est moi ou un autre qui en sera le chef.»

Josée Néron avait succédé à Jean Tremblay en 2017. Elle avait été élue une première fois comme conseillère municipale en 2013, en même temps que Julie Dufour.

Serge Simard a lui aussi siégé au conseil de Saguenay avant son passage en politique provinciale. Quant à Catherine Morissette, elle a quitté la mairie de Saint-David-de-Falardeau pour tenter sa chance à celle de Saguenay.