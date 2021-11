Saint-Augustin: une ex-candidate à la mairie dans le camp d’Annie Godbout

L’ex-candidate à la mairie Sylvie Asselin, qui s’était ralliée au maire Sylvain Juneau après l’élection de 2015, oeuvre en coulisses dans le camp adverse, depuis le début de la campagne, afin de l’éjecter de l’hôtel de ville.

Depuis des semaines, Mme Asselin agit dans l’ombre à titre de «cheffe de campagne» d’Annie Godbout, la cheffe du parti Renouveau Saint-Augustin et seule adversaire de Sylvain Juneau à la mairie. Et elle le fait à distance, à partir de son domicile de Bécancour dans le Centre-du-Québec, là où elle réside maintenant.

Photo courtoisie

Elle a toutefois conservé des liens forts avec Saint-Augustin et s’implique toujours dans le milieu communautaire. «Même si je ne suis plus à Saint-Augustin, j’ai mal à ma ville», confie-t-elle.

Annie Godbout la perçoit même comme son bras droit. «C’est grâce à Sylvie que je me sens capable d’y aller parce qu’elle connaît le tabac. On entend souvent dire que ce sont les Corriveau qui sont derrière moi ou (l’ex-mairesse) France Hamel. Non, Mme Hamel ne me conseille pas», précise la candidate à la mairie, soucieuse de dissiper les rumeurs.

Mme Hamel, cependant, est très active sur les réseaux sociaux pour mousser la candidature de Mme Godbout.

Changement d’allégeance

Rappelons que Sylvain Juneau a succédé à Marcel Corriveau, en 2015, en défaisant Sylvie Asselin par une courte majorité lors d’une élection partielle.

Photo d'archives

«Je l’ai appuyé au lendemain de l’élection. Il avait des idées comme les nôtres. C’était l’homme de la situation mais plus aujourd’hui», largue Mme Asselin en entrevue.

Elle dit avoir «décroché» dans les dernières années en raison des surplus importants qui ont été engrangés dans les coffres de la Ville, de la «surtaxation» dans un tel contexte des Augustinois – qui ont le compte de taxes le plus élevé de la région de Québec – et de l’obsession du maire pour la réduction de la dette qui fondu de moitié depuis son arrivée au pouvoir, passant de 120 M$ à 63 M$ au 31 décembre 2020.

D’ici la fin de l’année en cours, elle devrait se situer autour de 55 M$ selon les projections dévoilées en mai, en marge du dépôt des états financiers.

«Il n’y en a plus de dette sur papier»

«Ce qu’il ne dit pas aux citoyens, c’est qu’il n’y en a plus de dette sur papier. Il y a plus d’argent dans le compte de banque que ce que l’on doit ! On paie tout cash. C’est encore ancré dans la tête des gens à Saint-Augustin qu’on est en très grande difficulté financière mais on a une situation enviable. Je connais bien des villes qui rêveraient d’avoir la santé financière de Saint-Augustin», martèle Mme Asselin.

Renouveau Saint-Augustin estime que les contribuables ont été trop sollicités dans les dernières années avec des hausses de taxes cumulatives de plus de 40 % depuis 2015, afin de rembourser la dette à vitesse Grand V.

Les surplus dans les coffres, au 31 décembre 2020, s’élevaient à plus de 40 M$. Un chiffre qui ne tient pas compte du chèque de 24 M$ versé cette année à la suite de la victoire en Cour d’appel contre la Ville de Québec dans le dossier de la quote-part. Un autre surplus important est anticipé pour l’année en cours.

Dans ce contexte, les citoyens méritent une baisse de taxes substantielle de 15 % en 2022, prône le parti d’Annie Godbout, qui promet aussi un gel de taxes pour les années subséquentes.

«Du grand n’importe quoi», riposte Juneau

«C’est facile de dire que sur papier, on n’a plus de dette. C’est beau des théories mais dans la vraie vie, je signe des chèques et on envoie plus de 2 M$ par année aux banques (en intérêts). La dette, je ne peux pas la rembourser d’un coup. C’est un comme une hypothèque. Il y a des refinancements et chaque règlement d’emprunt vient à terme à un moment donné. Aussitôt qu’on peut, on le fait», réplique Sylvain Juneau, qui sollicite un troisième mandat.

«Notre dette est encore à presque 200 % de notre budget de proximité, ce qui est beaucoup trop... S’il y en a qui considèrent ça enviable, tant mieux pour eux. J’espère qu’ils ne seront jamais aux commandes d’un endroit où il y a des finances à gérer. Dire qu’on ne doit plus rien parce qu’on a de l’argent dans les comptes, alors qu’on paie 2 M$ d’intérêts par année, il y a un méchant problème de calcul», peste-t-il.

Avec les surplus importants, précisons que la Ville engrange en contrepartie des revenus d’intérêt annuels de trois quart de million de dollars. «En effet, ça serait irresponsable de ne pas placer cet argent-là. Ça fructifie», répond le maire.

«Les surplus qu’on a sont essentiellement dus aux ventes de terrain (dans le parc industriel). Il faudrait utiliser le fruit de ces ventes-là, selon certains, pour faire des baisses de taxes? C’est comme si on vendait le cabanon, la tondeuse puis la piscine pour payer l’épicerie. C’est du grand n’importe quoi», a-t-il ajouté en entrevue, prônant la prudence.

Un gel de taxes sur cinq ans

M. Juneau reconnaît que la situation financière de sa ville s’est grandement améliorée au fil des ans, ce qui lui permet d’ailleurs de promettre aussi un gel de taxes pour cinq ans et d’abolir la surtaxe de 4 % pour le paiement de la dette. Cependant, le travail n’est pas terminé, insiste-t-il.

«On est dans le bout où c’est le plus rentable. On y arrive là... D’ici deux ou trois ans, on va avoir atteint une dette raisonnable.» S’il est réélu, il prévoit utiliser tous les surplus actuels d’ici 2024, afin d’effectuer des paiements anticipés sur la dette et pour payer comptant des investissements.