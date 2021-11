Sortir des sentiers battus

Fondée par des ingénieurs, des gens d’affaires du domaine de la métallurgie et des amants du plein air de Portneuf, TrackZ Mobilité vient de lancer un nouveau fauteuil roulant tout terrain électrique, le TRACKZion électrique (photo). Le véhicule répond parfaitement au besoin d’autonomie et d’accessibilité des personnes en situation de handicap. Cette innovation québécoise combine les qualités du hors-piste et des fauteuils mobilisés électriques. Le TRACKZion électrique est compatible avec le fauteuil manuel HP+ et comprend un moteur électrique de 500 W, deux batteries au lithium de 48 V assurant 6 h d’autonomie, un pneu avant Kenda 20 x 4 et une suspension à air avant. TrackZ a aussi créé le programme « Une petite poussée », qui supporte l’acquisition de fauteuils hors-piste via une plateforme permettant de créer une campagne de sociofinancement. Plus de détails au trackzmobility.com. Sur la photo, Hugo Lefebvre, fondateur de TrackZ Mobilité, et le testeur Marc-André Béliveau.

42 ans d’implication sociale

Photo courtoisie

Me Jocelyn Vallerand était jeune avocat, en 1980, lors de la fondation du Relais d’Espérance, organisme qui vient en aide aux personnes démunies vivant le rejet, le désespoir et la solitude dans Limoilou. Au départ, on lui avait demandé de rédiger les règlements généraux de l’organisme. Il a ensuite accepté d’être membre du conseil d’administration. Me Vallerand fut promu en 1985 président du Relais, fonction qu’il occupe toujours aujourd’hui en 2021, soit depuis plus de 35 ans. Pour toutes ces raisons et bien d’autres, son engagement a été souligné récemment lorsque l’honorable J. Michel Doyon lui a remis la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel.

Les Lions au golf

Photo courtoisie

Le Tournoi amical golf Lions, des Lions de Charlesbourg, tenu au club de golf de la Faune le 17 septembre dernier, a permis d’amasser la somme de 13 500 $. Cette somme a été versée aux différentes œuvres parrainées par les Lions. Sur la photo, de gauche à droite : François Bergeron, président d’honneur et directeur Caisse Desjardins Charlesbourg ; Lucie Bélanger, Lion Gouverneure du district U 2 ; Imane Jedidi, 1re vice-présidente ; Pierre Schram, président du Club Lions de Charlesbourg ; Nicole Robitaille, responsable du tournoi ; et Jonatan Julien, député de Charlesbourg (CAQ) et ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 5 novembre 1996. Le lieutenant-gouverneur du Québec, Jean-Louis Roux (photo), démissionne, ayant admis avoir porté la croix gammée quand il était étudiant, en 1942.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre Paul-Hus (photo), député conservateur de la circonscription de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles à la Chambre des communes du Canada, 52 ans...Geneviève Simard, ex-membre de l’équipe nationale de ski alpin, 41 ans...Tatum O'Neil, actrice, fille de l’acteur Ryan O’Neil, 58 ans...Alain Dufresne, directeur du Collège Radio-Télévision de Québec (CRTQ), 62 ans...Bryan Adams, chanteur canadien, 62 ans...Robert Piché, ex-pilote de ligne, Air Transat, 69 ans...Pierre Dufault, ex-commentateur sportif et auteur, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 novembre 2016 : Jacques Grand’Maison (photo), 84 ans, sociologue, théologien, prêtre et écrivain québécois... 2019 : William Wintersole, 88 ans, acteur américain qui est apparu dans le feuilleton « Les Feux de l’amour » pendant plus de 20 ans en tant que Mitchell Sherman... 2017 : Bob Girard, 69 ans, ex-hockeyeur de la LNH (Seals, Barons et Capitals)... 2015 : George Barris, 89 ans, designer automobile américain... 2014 : Manitas de Plata, 93 ans, guitariste flamenco... 2013 : Charlie Trotter, 54 ans, le chef qui a révolutionné le milieu de la gastronomie aux États-Unis... 2009 : Carole Voyzelle, 56 ans, PDG du Parc technologique du Québec métropolitain pendant 10 ans... 2007 : Pierre Martineau, 55 ans, maître de cérémonie à la LNI durant 26 saisons... 1997 : Carole Cloutier, 55 ans, interprète qui a dirigé plusieurs revues et chanté dans le film Les Plouffe... 1982 : Jacques Tati, 74 ans, cinéaste et acteur français.