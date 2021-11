Tour du monde en quelques clics

Groupe Voyages Québec (GVQ) donne le coup d’envoi au dévoilement de son offre de forfaits accompagnés pour 2022-2023, en présentant d’abord sa toute nouvelle brochure numérique entièrement dédiée aux croisières maritimes et fluviales.

Disponible en ligne dès maintenant, elle met en vedette une foule de forfaits qui invitent à la redécouverte du monde. En plus des forfaits les plus populaires tels que la croisière en Alaska et circuit dans l’Ouest canadien ainsi que la fabuleuse croisière sur la mer Baltique, les voyageurs y trouvent plusieurs nouveautés comme la croisière en Antarctique et le duo Russie et Pologne en croisière.

Du côté des croisières fluviales qui connaissent une popularité grandissante, GVQ offre des nouveautés transportant les voyageurs vers l'Italie du Nord, la région viticole de Bordeaux ou, pour une expérience hors du commun, une croisière et une randonnée dans la Vallée du Rhin. À ces nouveautés s'ajoutent de fabuleuses croisières sur les fleuves mythiques européens: la Seine, le Rhône et le Danube.

► Informez-vous sur toutes les promotions en vigueur au gvq.ca