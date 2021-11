Un investissement de 10 millions $ pour de nouveaux projets bioalimentaires

Près de 10 millions $ seront versés par Québec pour encourager et développer de nouveaux projets bioalimentaires au nord du 49e parallèle.

Le montant sera partagé à parts égales entre la Société du Plan Nord et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).D’ici 2023, le MAPAQ veut soutenir 250 projets de différentes façons au Nord-du-Québec, au Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord, aussi bien en recherche, en aide au démarrage ou encore en formation.

Les entreprises bioalimentaires de la Côte-Nord ont d’ailleurs fait du chemin depuis 10 ans, certaines d’entre elles étant maintenant des incontournables au Québec, comme la microbrasserie St-Pancrace, située à Baie-Comeau.

Cette entente était souhaitée par les entreprises pour aller plus loin dans le bioalimentaire, en diversifiant l’économie de la région en plus de favoriser son autonomie alimentaire selon le gouvernement.

Plusieurs défis sont liés au développement du secteur bioalimentaire dans la région, dont la faible densité de population, l’immensité du territoire et les conditions climatiques rigoureuses.