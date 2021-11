Un patineur surprise sur la ligne de départ

Le sprinter Alex Boisvert-Lacroix a obtenu gain de cause devant le Tribunal canadien du sport et il sera au départ des quatre épreuves de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste, dont le coup d’envoi sera donné vendredi prochain en Pologne.

Au terme des nationaux qui ont eu lieu à Calgary en octobre, Patinage de vitesse Canada (PVC) avait retenu Laurent Dubreuil (34 s 12) et Gilmore Junio (34 s 59) qui avaient terminé premier et deuxième et réussi un temps inférieur au standard de 34 s 90 et utilisé leurs choix discrétionnaires pour sélectionner Cédrick Brunet et Christopher Fiola qui avaient conclu en troisième et quatrième positions avec des chronos de 34 s 97 et 35 s.

Quant à Boisvert-Lacroix, il avait terminé en 5e position en vertu d’un chrono de 35 s 01.

« On peut parler d’un coup de théâtre, a illustré Boisvert-Lacroix, mais je ne pouvais pas concevoir que je n’avais pas été sélectionné par un choix discrétionnaire en lisant le bulletin de PVC. Un des critères de sélection était d’avoir réussi le standard de 34 s 90 dans les derniers 28 mois. »

« J’avais patiné sous le standard à huit reprises au cours de cette période, dont un temps de 34 s 77 quatre jours avant les nationaux, alors que les deux autres patineurs choisis ne l’avaient jamais réussi, de poursuivre l’olympien de 2018 à Pyeongchang. J’ai décidé d’aller au bout pour en avoir le cœur net même si le processus est complexe. »

Le juge a donné raison à Boisvert-Lacroix et à Jacob Graham qui a, lui aussi, fait appel au Tribunal du sport après avoir terminé en 13e place.

« Même si j’avais un dossier très solide, j’ai été agréablement surpris que le juge me donne raison », a-t-il avoué.

Déçu, mais loin d’être abattu

Évidemment déçu de la tournure des événements, Brunet qui avait causé toute une surprise à Calgary encaissait bien le choc. « C’est plate et je suis déçu, mais je ne peux rien faire et je dois sortir le positif de cette décision sur laquelle je n’ai aucun contrôle, a philosophé le patineur de 20 ans. Mon dicton est que rien n’arrive pour rien dans la vie. »

« Personne ne peut m’enlever ce que j’ai fait aux nationaux, de poursuivre Brunet. Je n’ai pas dit mon dernier mot et je vais arriver plus prêt que jamais aux Essais olympiques à Québec pendant la période des Fêtes afin de prouver à tout le monde que j’avais ma place en Coupe du monde. »

Brunet prendra le départ de la dernière Coupe du monde de la saison à Calgary puisque le Canada pourra miser sur cinq patineurs au lieu de quatre.

Il a aussi été sélectionné pour la Coupe du monde néo senior (moins de 23 ans) qui aura lieu du 26 au 28 novembre à Inzell. Gabrielle Jelonek, Hubert Marcotte et Rose Laliberté-Roy feront aussi le voyage en Allemagne.