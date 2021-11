BÉGIN, Rita



Au CHSLD Pavillon Bellevue, le mardi 26 octobre 2021, est décédée à l'âge de 95 ans, Mme Rita Bégin, épouse de feu M. Armand Brulotte. Elle était domiciliée à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (feu Daniel Gosselin), Denis (Ginette Chavanel), Francine (Marcel-Marie Samson), France (Bertrand Fecteau) et Paul ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil son frère, ses sœurs, son beau-frère, ses belles-sœurs, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h 30 à 14 h 15.Les cendres seront déposées par la suite au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (axe Neurosciences), tél.: 418 525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.org/dons-recherche ou à la Fondation Brain Canada, tél. : 514 989-2989, site web : www.braincanada.ca pour la recherche sur les AVC.