SHELTON, Annette Pelchat



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 21 octobre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Annette Pelchat, fille de feu monsieur Edmond Pelchat et de feu madame Émilie-Anna Jacques. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil son fils Gary Duncan (Isabelle Tessier). Elle était la sœur de : feu Alfred, feu Lionel (feu Cécile Lessard, Diane Dupont), feu Octave (feu Normande Labbé), feu Yvette (feu Eugène Delisle, feu Gaston Legendre), Paul (feu Réjeanne Barabé), Chantal (feu Napoléon Gravel), Jacques (Henriette Gravel), Marguerite (feu Philippe Verret), Rémy (feu Angèle Lessard), Claire (feu Pierre Vachon, feu Hervé Godbout), feu Gérard (Lynda Foley), Thérèse (feu Mike Fairchield, Georges Perking) et Estelle (feu Yvon Langlais). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Ainsi que sa grande amie Thérèse Grenier Denechaud. La famille tient à remercier tout le personnel du premier étage côté Ouest du Centre d'Hébergement Saint-Augustin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, (418) 527-4294.