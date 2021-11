LACASSE, Lucie Labbé



Au Centre d'Hébergement Charlesbourg, Québec, le 16 octobre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Lucie Lacasse, épouse de feu monsieur Gaston Labbé. Née à Québec le 18 mai 1939, elle était la fille de feu dame Marie Furois et de feu monsieur Jean Lacasse. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9h15.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Giffard. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Christine (Gilles Thériault), Annie, Brigitte (Stéphane Chabot); ses petits-enfants: Camille Bourgeois (Christian Fournier), Clara Chabot, Edouard Chabot, Laura Rivard; sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: feu Guy (Pierrette Nolin), Aline (feu Léonard Chicoine), feu Richard (Louise Noël); de la famille Labbé: feu Raymond (Denise Tremblay), feu Claire (feu Lucien Plourde), Gilbert (Monique Ruel), Yvon (Lucie Dionne), Monique (Gaston Verreault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie la Dre Maryse Archambault de même que le personnel soignant des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél.: (418) 527-4294, Site: www.societealzheimerdequebec.com.