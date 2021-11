MALTAIS, Régis



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 31 octobre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Régis Maltais, époux de madame Véronique Tremblay. Il était le fils de monsieur feu Joseph Maltais et feu Adrienne Couturier, il était originaire de la Malbaie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie et Chantal (Éric Tremblay), ses petits-enfants adorés: Charles-Antoine et Audrey-Anne. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Solange (Georges Tremblay), Micheline, Jean-Pierre (Assompta Tremblay), Danielle (Raynald Côté). Il est allé rejoindre : Claudette (feu Maurice Boies), Louise (feu Félix Breton) et l'Abbé Réal. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux parents de la famille Tremblay, ainsi que des neveux, nièces et amis. La famille a confié monsieur Maltais au :La famille recevra les condoléancesde 10h à 13h30 au complexe,La famille aimerait remercier le personnel de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec des unités de soins intensifs et ceux des soins palliatifs ainsi que les membres du personnel de la résidence des Pionniers à L'Ancienne-Lorette pour les bons soins prodigués à leur père et époux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du Cancer (1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à monsieur Maltais, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com.