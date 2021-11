MOREL, Monique



A l'hôpital Jeffery Hale le premier novembre 2021 est décédée à l'âge de 72 ans Madame Monique Morel, fille de Ludger Morel et de Marie Berthe Faucher. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses filles: Julie Grenier (Pascal Normandin) et feu Mariève Grenier (François Langlais), son ex-conjoint Carol Grenier (Hélène Bidégaré), ses petits-fils: Xavier Normandin, Charles et Émile Langlais, sa sœur Louise Morel, son frère Guy Morel (Ginette Morel), plusieurs neveux, nièces et amis.La famille tient à remercier les soins à domicile CLSC Basse Ville Limoilou, particulièrement l'infirmière Chloé Lévesque Gagné et l'équipe merveilleuse des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale à Québec.