RANCOURT, Yves



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 27 octobre 2021, à l'âge de 78 ans et 6 mois, est décédé monsieur Yves Rancourt, époux de madame Louise Jobin, fils de feu madame Fernande Beaudry et de feu monsieur Paul-Henri Rancourt. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h 30.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Jobin; ses enfants: François (Anne Martineau) Hugues (Caroline Couture); ses petits-enfants: Laurie-Maude, Léa-Rose, Laurence et Gabriane Rancourt; ses frères et soeurs: Alain Rancourt (Raymonde Villeneuve), Michel Rancourt; ses beaux-frères et belles-soeurs: Sylvie Jobin (Roger Robitaille), Anne Jobin (François Poirier), Luce Jobin (Paul Tremblay), feu Lynn Jobin; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ses précieux ami(e)s. Remerciements au personnel soignant du CRCEO, du département d'Hémato-Oncologie de l'Hôtel- Dieu de Québec ainsi que le CLSC la Source, service soins à domicile pour leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec et/ou à la Fondation Héma Québec.