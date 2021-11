RUEL, Jocelyne



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 1er novembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Jocelyne Ruel, épouse de feu Jean-X Gervais. Elle était la fille de feu Rolande Couillard et de feu Pierre E. Ruel. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Jean-Pierre (Ruth Pelletier), Claude (Lise Roberge), Gilbert (Nancy Delisle), Michelle (feu Gérard Michaud), feu Richard (Nicole Blais), feu François (Manon Chevalier); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Gervais: Paul (Lise Roy); la fille de son époux Gina Gervais (Michael Girling); ses neveux et nièces: Pascal, Marie-Josée (Serge Proulx), Nathalie (Louis Dufour), Bernard (Annie Gagnon), Jean-Christophe (Kathia Lachance), Émilie (Jonathan Frenette), Marie-Sophie (Mathieu Dion), Olivia (Olivier Jean), Frédérique, Renaud (Catheryne Brisson) et François; ainsi que plusieurs arrière-neveux et nièces, ses cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier les parents et amis qui ont bien pris soin de Jocelyne au cours des derniers mois de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec (Qc) G1J 5B3, 418 657-5334 poste 238. cancerquebec.que@fqc.qc.ca