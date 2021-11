GAGNON, Louise



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, est décédée à l'âge de 93 ans, madame Louise Gagnon, fille de feu Lydia Goulet et de feu Adélard Gagnon. Elle demeurait à Québec.suivi de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille recevra les condoléances sur place 30 minutes avant, soit à partir de 10h00. Elle laisse dans le deuil son frère Denis (Ghislaine Renaud), sa belle-sœur Michèle Morin (feu André), ses neveux et nièces : Lisette, Renée, Bernard (Chantal Cardinal), Daniel (Hélène Fiset) ainsi que autres parents et amis. L'ont précédée dans la mort ses frères : Pierre, Jean, Michel et André. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes en particulier celui du 2e étage pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation DIAVIE (diabétiques de Québec), 180-979, avenue de Bourgogne, Québec (Qc) G1W 2L4 - 418 656-6241