Labbé veut terminer en beauté

Fort de son meilleur résultat de la saison, quand il a rallié l’arrivée au huitième rang la semaine dernière à Martinsville, Alex Labbé souhaite terminer son parcours sur une autre bonne note aujourd’hui.

Comme dans toutes les autres divisions du NASCAR, l’épreuve de Phoenix, qui sera présentée ce soir à 20 h 30, marquera le baisser du rideau en série Xfinity.

Le pilote de 28 ans tentera d’inscrire un quatrième top 10 cette saison, lui qui s’est classé 10e à deux reprises à Darlington plus tôt cette année.

« C’est certain, a-t-il déclaré en entrevue au Journal, que nos attentes sont élevées. On veut terminer en beauté et bâtir une fondation solide pour l’an prochain.

« Je suis confiant, a-t-il renchéri. Notre voiture était très compétitive à Martinsville et c’est la même qui me sera confiée à Phoenix. »

Une lutte à quatre

Labbé occupe actuellement le 19e rang au championnat avec une récolte de 405 points, soit 31 de moins que son coéquipier chez DGM Josh Williams (18e).

À vie, le pilote de Saint-Albert compte six départs à Phoenix, où il a entrepris sa carrière en série Xfinity il y a cinq ans. C’est en 2018 qu’il a inscrit sa meilleure prestation en terminant en 20e position.

Comme c’est le cas en Coupe NASCAR, quatre pilotes se disputeront le titre à l’occasion de cette 33e et dernière étape de la saison. Ce sont Austin Cindric, Daniel Hemric, A.J. Allmendinger et Noah Gragson.

Bergeron en série ARCA

Impressionnant lors de ses deux premiers départs dans la série de développement ARCA Menards plus tôt cette année, Jean-Philippe Bergeron espère lui aussi faire bonne figure à Phoenix.

Le pilote de Saint-Donat, âgé de 22 ans, s’était illustré aux circuits de Salem et du Kansas en se pointant au septième rang et au cinquième rang.

« Je suis en mode apprentissage à toutes les courses, a dit Bergeron, mais je prends beaucoup d’expérience. Je me sens en confiance avec l’équipe de David Gilliland. »

Bergeron aura toutefois fort à faire pour obtenir un troisième top 10 en 2021, puisque 37 pilotes sont engagés dans cette épreuve dont le coup d’envoi aura lieu aujourd’hui à 15 h.