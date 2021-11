Au tour des prisons d’imposer la vaccination obligatoire

Les visiteurs d’établissements carcéraux fédéraux devront à leur tour fournir une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 à compter du 15 novembre, a annoncé Service correctionnel Canada (SCC), vendredi.

Ceux qui ont des contre-indications médicales ou religieuses pourront accéder aux établissements après avoir présenté leur exemption avant leur visite ainsi qu’une preuve de l’obtention d’un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19.

«Le Service correctionnel du Canada a fait un excellent travail tout au long de la pandémie en assurant la sécurité des détenus et du personnel dans des circonstances difficiles. Il reste encore du travail à faire et, ensemble, nous continuerons à moderniser notre système correctionnel tout en accordant la priorité à la santé et à la sécurité», a partagé sur Twitter le nouveau ministre de la Sécurité publique du Canada, Marco Mendicino.

Cette nouvelle directive suit une politique de vaccination obligatoire des employés, diffusée le 6 octobre. Pour les détenus, SCC a entrepris leur vaccination en janvier. En date de samedi, 80 % des détenus sont entièrement vaccinés, et 85 % ont reçu une dose.

