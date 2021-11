GAGNON, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 octobre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Claude Gagnon, fils de feu M. Louis-Henri Gagnon et de feu dame Laurette Bouchard, époux de dame Diane Lépine. Il demeurait à Québec (arrondissement Ste-Foy). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairemercredi le 10 novembre 2021, de 14h à 17h et de 19h à 21h, jeudi jour des funérailles de 10h30 à 12h30.Il laisse dans le deuil outre son épouse Diane; ses enfants: Charles-Bernard, Christine, Katherine et sa petite-fille Sarah; ses sœurs: Lise (feu Bernard Prévost), Céline, Anne (Rémi Fortin); ses filleules Mélanie Fortin et Marie-Hélène Tremblay. Il laisse également dans le deuil son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Lépine: Lorraine, Orietta, Lili, Marie, Charlotte et Guy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / www.coeuretavc.ca