MORIN, Sœur Thérèse, S.S.C.M.



Au Centre de soins Oasis de Les Jardins d'Évangéline, 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le mercredi, 3 novembre 2021, à l'âge de 95 ans et 3 mois, dont 77 ans de profession religieuse, est décédée Sœur Thérèse Morin (Bernadette-Cécile) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Ste-Lucie-de-Beauregard de monsieur Georges Morin et de dame Rose-de-Lima Boucher. La direction des funérailles a été confiée à la maisonOutre sa communauté religieuse, Sœur Thérèse laisse dans le deuil ses sœurs: Jeannine (René Brault), Gaétane, Bernadette (Yvan Beaudoin), Monique (feu Guy Baillargeon); sa belle-sœur Georgette Desrosiers. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée dans la Maison du Père: Marie-Paule (Dominique Lachance), Gemma (Shéru Lalvani), Yvette (René Laliberté), Cécile S.S.C.M., Florian (Florence Lapointe), Simone, Armand, Clémence, Alcide (Gisèle Pellerin).