CYR, Alda



Au CHSLD Les Jardins du Haut St-Laurent, le 26 octobre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Alda Cyr, fille de feu monsieur William B. Cyr et de feu madame Angéline Ouellet. Elle a demeuré toute sa vie à Duberger.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Sonia (Josée Garneau) et Sylvie; son petit-fils Yan; ses frères: feu Marc (Jeannine Côté), feu Gérard (Florence Gingras), feu Aline (Réal Proteau), Normand (Rosette Dubé), Alfred (Johanne Anderson) et Roger (Lynda Boivin); tous les membres de la famille Ginchereau; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis qu'elle chérissait. Notre mère s'est toujours épanouie en étant au service des autres. En effet, toute sa vie, elle s'est grandement impliquée au sein de la paroisse St-Eugène de Vanier, de sa communauté et de la coopérative d'habitation Bellevue du Domaine St-Charles à Duberger. Merci maman d'avoir été ce magnifique modèle pour nous. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Les Jardins du Haut St-Laurent pour leurs nombreuses marques d'affection et leurs excellents soins prodigués jusqu'à la fin de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation JHSL et Côté- Jardins (CJ) en ligne via: www.canadon.org en tapant " Fondation JHSL et CJ "dans le champ de recherche à cet effet.