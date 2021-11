FRADET, Gérard



À son domicile entouré de l'amour des siens, le 1er novembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gérard Fradet, époux de madame Huguette Nadeau, fils de feu monsieur Alcide Fradet et de feu madame Bernadette Lemieux. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie, Christian (Cindy Carner), Daniel (Chantale Prévost); ses petits-enfants adorés: Marc-Antoine, Amélie (Francis-Alain Côté), Sarah, Zorick, Jessica et Dany; ses frères et sœurs: Réal (feu Gabrielle Godbout), Normand (feu Mariette Trudel), feu René (Raymonde Labonté), Jean-Paul (Lise Vermette), Émilien (Diane Lemelin), Lucille (feu Yvan Lemieux); ses beaux-frères et belles-sœurs: Lionel (Rachel Montminy), feu Yvon (feu Françoise Tremblay), Caroline (Feu Jean Dionne), feu Alain (Marthe Routhier et son conjoint Michel Bonneau), feu Viviane (Réjean Guay); son filleul Pierre-Luc Lemieux, ses neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. Un merci spécial au personnel du CLSC de Lévis pour le soutien et les soins apportés, au Docteur Michel Tremblay et au Docteur Anne-Marie Coulombe pour l'accompagnement et leur grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation des Étoiles et à Centraide.à compter de 11 h.