Cole Caufield ne peut aider la cause du Rocket

Le Rocket de Laval peut compter sur du renfort d’exception avec la rétrogradation dans la Ligue américaine de hockey (LAH) de Cole Caufield par le Canadien de Montréal. Malgré la présence du petit attaquant, la troupe de Jean-François Houle a été dominée 4 à 0 par le Crunch, à Syracuse.

L’athlète de 20 ans complétait un trio en compagnie de Ryan Poehling et Rafaël Harvey-Pinard, et cette unité a été la plus dangereuse du côté des visiteurs.

L’Américain en est à un deuxième passage sur la Rive-Nord de la métropole. Il n’avait pas été un membre du Rocket bien longtemps en 2020-2021, étant rappelé après seulement deux matchs – et quatre points – par le CH.

Cette fois, il s’est buté à un gardien, Amir Miftakhov, qui n’a rien laissé passer. Le jeune Russe est demeuré parfait en bloquant 29 lancers des joueurs de Laval, dont quatre de Caufield. L’espoir du Lightning de Tampa Bay n’a toujours pas connu la défaite dans la LAH après trois matchs.

Tristan Langan a amassé un but et une mention d’aide dans la victoire de Syracuse, tout comme Cole Koepke. Ce dernier a inscrit un but à 8 min 37 s de la deuxième période, 20 secondes après un filet entièrement québécois.

Daniel Walcott, de L’Île-Perrot, a été l’auteur de cette réussite, dont s’est fait complice l’ancien du Tricolore Charles Hudon. L’ailier de 27 ans a fait payer son ancienne équipe à sa façon et compte désormais huit points en autant de rencontres cette saison.

Devant le filet de Laval, Cayden Primeau a cédé trois fois sur 25 lancers. Gabriel Dumont, un autre ex-Canadien, a complété la marque dans un filet désert.

Le Rocket disputera un deuxième match en 24 heures, dimanche, alors qu’il rendra visite aux Comets de Utica.

