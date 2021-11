LACHANCE, Laurentienne



Au centre d'Hébergement de Charlesbourg, Québec, le 1er novembre 2021, à l'âge de 99 ans et 7 mois, est décédée madame Laurentienne Lachance. Elle était l'épouse de feu Alphonse Gosselin, fille de feu madame Léocadie Rouillard et de feu monsieur Amédée Lachance. Elle demeurait à Québec, anciennement de Thetford Mines. Elle laisse dans le deuil ses filles : Nicole Gosselin (feu Yves Croteau) et Sylvie Gosselin (Éric Savard); ses petits-enfants : James Croteau, Virginie Dubuc (Yohan Plante), Jean-Christophe Dubuc, Énya Savard, Kimiko Savard (Éric Berger) et Allyssandre Savard (Jonathan Gauthier); ses arrière-petits-enfants : Naomie et Mathéo; sa sœur : Rollande Lachance (feu Sévérin Veilleux); sa belle-sœur : Rolande Drouin (feu Roland Gosselin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. En plus de son époux elle est allée rejoindre sa fille feu Martine Gosselin et son fils feu René Gosselin, ainsi que de nombreux frères et sœurs. La famille recevra les condoléances à :de 13h à 15h,Les cendres seront mises en terre ultérieurement au cimetière de Thetford Mines. La famille remercie tout le personnel de l'unité des soins palliatifs du CLSC et du cendre d'hébergement de Charlesbourg, pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des messes célébrées par la fondation Ballairgé, www.fondationbaillairge.org .