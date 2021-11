GIRARD, Denis



À Shawinigan, le 1er novembre 2021, est décédé à l'âge de 65 ans M. Denis Girard, époux de Mme Claire Alarie, fils de feu Germaine Daigle et de feu Henri Girard, demeurant à Fossambault-sur-le-Lac.jour des funérailles, à partir de 9 h.L'inhumation aura lieu au cimetière St-Michel.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claire Alarie, ses fils: Frédéric Girard et Nicolas Girard (Josianne Le Sage); ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Jacques Girard (Sylvie Michaud), Marthe Girard (Jean-Marc Giguère), Michel Girard (Line Boilard), Robert Girard (Carole Veilleux), Ruth Alarie (Jérôme Dufresne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance aux membres du personnel de l'Hôpital du Centre-de-la-Mauricie de Shawinigan pour leur soutien et pour la qualité des soins prodigués à Denis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1491, boul. des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 1T7).