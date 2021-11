Est du Québec: des réalités différentes d’un coin à l’autre

Réélection sans opposition ou lutte à six pour la mairie, la réalité varie grandement d’une ville à l’autre dans l’est du Québec. Le Journal dresse ici le portrait de la situation dans les plus importantes villes qu’il dessert hors de la région de Québec.

Saguenay

Photo d'archives, Roger Gagnon

Du côté de Saguenay, pas moins de sept personnes avaient déposé leur candidature, soit la mairesse sortante, Josée Néron, la conseillère Julie Dufour, Claude Côté, Catherine Morissette, Serge Simard, Jacinthe Vaillancourt et Dominic Gagnon. Toutefois, ce dernier s’est retiré de la course. Selon le plus récent sondage mené par la firme Segma Recherche, Mme Dufour et Mme Néron seraient au coude-à-coude, avec respectivement 40 % et 32 % des intentions de vote. La mairesse sortante souhaite notamment revitaliser les centres-villes des trois arrondissements et finaliser les chantiers amorcés. De son côté, Mme Dufour veut un changement de culture à la mairie pour assurer la pérennité de la Ville.

Thetford Mines

Photo courtoisie

La pandémie plane sur la course à la mairie de Thetford Mines, l’une des villes les plus affectées par la crise sanitaire. Le maire sortant, Marc-Alexandre Brousseau, qui sollicite un troisième mandat, fait face à trois candidats qui s’opposent au passeport vaccinal. Deux d’entre eux, Christian Mailhot et Jean Poulin, ne sont pas vaccinés, ce qui a forcé l’annulation d’un débat devant public. François Madore, quant à lui, avait défié la Santé publique en octobre 2020 en ouvrant son gym malgré le décret gouvernemental. Le développement économique, la revitalisation du centre-ville et la main-d’œuvre immigrante sont des points qui ont été abordés durant la course.

Baie-Comeau

Photo courtoisie

Réélu sans opposition au terme de la mise en candidature, le maire Yves Montigny amorcera son deuxième mandat le 7 novembre. Il devrait aussi s’agir de son dernier, à moins d’une situation inattendue, a-t-il fait savoir juste avant le début de la course à la mairie. M. Montigny aura la lourde tâche de conserver et de faire croître la démographie de sa ville qui perd une partie de sa population chaque année depuis 2011. Pour ce faire, il compte notamment implanter une nouvelle industrie et un pôle universitaire. Il travaillera aussi à la réouverture de l’usine de Produits Forestiers Résolu, fermée depuis mars 2020.

Sainte-Marie

Photo d'archives

À l’instar du maire de Saint-Georges, Gaétan Vachon a été élu sans opposition pour une deuxième fois à la tête de la Municipalité de Sainte-Marie, en Beauce. Il s’agit d’un troisième mandat en tant que maire pour celui qui est également préfet de la MRC Nouvelle-Beauce. Il avait annoncé très tôt en 2020 son intention de briguer un nouveau mandat. M. Vachon veut notamment pouvoir achever la reconstruction de Sainte-Marie, après avoir dû démolir près de 400 demeures à la suite des inondations de 2019.

Saint-Georges

Photo d'archives, Didier Debusschère

Claude Morin entamera le 7 novembre prochain son troisième mandat à titre de maire de Saint-Georges, en Beauce. Reconnu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, l’homme qui a dénoncé à de nombreuses reprises les agissements des complotistes dans sa ville durant la pandémie a été élu par acclamation, pour une deuxième fois, le 1er octobre dernier. M. Morin a toutefois affirmé qu’il s’agirait de son dernier mandat à titre de maire. Avant de partir, il souhaite notamment rénover et améliorer la capacité de l’usine d’épuration des eaux qui date de 1984, et s’assurer de la pérennité de la municipalité.

Sept-Îles

Les citoyens de Sept-Îles devront trancher entre le conseiller municipal sortant, Michel Bellavance, l’avocat Steeve Beaupré et le promoteur immobilier Steve Trudel. La candidature de ce dernier en a d’ailleurs fait sourciller plus d’un puisqu’il a quitté la ville en 2016, quelques mois avant l’échec de son projet immobilier au parc Ferland qui n’a jamais vu le jour. M. Bellavance et M. Beaupré placent l’attraction et la rétention de travailleurs au sommet de leurs priorités. M. Trudel, quant à lui, croit que le développement de la Ville passera par un travail plus étroit et de meilleurs liens avec la communauté Uashat Mak Mani-Utenam.

Rimouski

Photo courtoisie

À Rimouski, une lutte féroce se joue entre la conseillère municipale sortant du Bic, Virginie Proulx, et l’ex-député fédéral, Guy Caron. Le ton a monté à plusieurs reprises lors des débats entre les deux candidats. M. Caron a notamment reproché à Mme Proulx d’avoir créé une division au sein du conseil municipal, tandis que cette dernière a souligné le peu de réalisations menées à bien par M. Caron lorsqu’il représentait la région à Ottawa, selon elle. Rappelons que le maire sortant, Marc Parent, a renoncé à un deuxième mandat et qu’un troisième candidat à la mairie, Pierre Lapointe, s’est finalement désisté.

Rivière-du-Loup

Photo courtoisie

Après avoir été conseiller à la Ville pendant près de huit ans, le directeur général de l’orga-nisme de transport adapté Transport Vas-Y, Mario Bastille, a pris les rênes de Rivière-du-Loup par acclamation le 1er octobre. Sylvie Vignet, la mairesse sortante, qui avait annoncé ne pas vouloir solliciter de nouveau mandat, l’avait appuyé. Au cours des prochains mois, il compte revoir les investissements de la Ville pour garder le contrôle sur les dépenses publiques. Il entend également faire éclaircir le dossier de la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable (SÉMER) qui a des comptes à rendre à la Ville.

Gaspé

Photo d'archives, Agence QMI

La plus grande ville de la Gaspésie a aussi élu son maire sans opposition, le 1er octobre. Il s’agit d’un troisième mandat à la tête de Gaspé pour Daniel Côté qui est aussi devenu récemment le président de l’Union des municipalités du Québec. Il fera de la croissance de sa ville une priorité. Il souhaite notamment créer plus de logements et ouvrir d’autres places en garderie, deux aspects qui freinent le développement économique de Gaspé, selon lui. La revitalisation de la capitale des pêches de Rivière-au-Renard et de l’aréna de Gaspé est aussi dans sa ligne de mire.