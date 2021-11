GUILLOT, Lucille Sylvestre



À son domicile, le 6 octobre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Lucille Guillot, épouse de feu monsieur François Sylvestre. Née à Beauport le 8 janvier 1925, elle était la fille de feu dame Odile Parent et de feu monsieur Georges-Edouard Guillot. Elle demeurait à Laval. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Beauport à une date ultérieure. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Alain, Francine (Alain Drouin), Guy (Lucie Carignan); ses petits-enfants: Caroline (Simon Picard), Isabelle (Sébastien Larochelle), Véronique (Dominic Tourangeau), Geneviève, Laurie, Guillaume (Catherine Bouchard); ses arrière-petits-enfants: Christophe, Audrey, William, Maxim, Heyden, Samuelle, Eliot, Charlie, Jack, Anaïs, Maïka; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Sylvestre: Michel (feu Janine Ferland), Thérèse, Claude (feu Micheline Léonard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de