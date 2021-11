Élections municipales au Québec: le paysage des villes changera

Les visages du monde municipal du Québec ne seront plus les mêmes à l’issue du scrutin de demain, qui a provoqué un certain engouement. Les six plus grandes villes du Québec pourraient toutes changer d’administration, ne serait-ce que parce que quatre de leurs six maires ne sollicitent pas de nouveau mandat.

Seulement 48 jours après avoir voté aux élections fédérales, les Québécois sont à nouveau appelés aux urnes, cette fois pour élire leur administration municipale.

Ce court délai entre les deux scrutins aurait pu démotiver les électeurs, mais ce ne fut finalement pas le cas, croit Danielle Pilette, professeure au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Elle a observé un engouement marqué, en particulier vers la fin de la campagne.

« Le fait que l’élection a été relativement serrée [au fédéral], ça aide à mobiliser les électeurs pour le municipal parce qu’ils demeurent sur leur appétit », estime-t-elle, en soulignant le rôle des sondages serrés dans plusieurs villes qui montrent aux électeurs que leur vote sera important.

Luttes dans les grandes villes

Les citoyens des villes les plus peuplées de la province, Montréal, Québec, Laval, Gatineau, Longueuil et Sherbrooke, pourraient avoir un nouveau maire au lendemain du scrutin de demain.

Un phénomène plutôt rare, mais qui pourrait arriver de plus en plus souvent, avance Danielle Pilette.

« Maintenant, c’est beaucoup plus difficile de rester maire longtemps dans les grandes villes, parce qu’elles sont beaucoup moins homogènes qu’avant », fait-elle savoir.

Pour l’experte en gestion municipale, cela s’explique également par un certain concours de circonstances.

En effet, le maire sortant de Québec, Régis Labeaume, qui a fait quatre mandats, quitte au même moment que des maires qui ont fait deux mandats, comme Marc Demers à Laval, Maxime Pedneaud-Jobin à Gatineau, ou un seul mandat comme Sylvie Parent à Longueuil.

Ces départs de maires s’accompagnent de courses serrées dans la métropole et dans la plus grande ville d’Estrie.

À Montréal, la dernière ligne droite de la campagne a de quoi tenir les électeurs sur le bout de leur siège, alors que la mairesse Valérie Plante est au coude à coude avec Denis Coderre.

Une situation similaire a lieu à Sherbrooke. Le maire sortant, Steve Lussier, tente de se faire réélire après un premier mandat, mais tirait de l’arrière dans un sondage réalisé au début du mois d’octobre.

Signe de démocratie

Pour la politologue de l’UQAM Caroline Patsias, bien qu’il y ait encore une ville québécoise sur deux qui a vu son maire être élu sans opposition, il y a des signaux encourageants pour la démocratie dans les plus grandes municipalités.

« Ce qui est certain », explique-t-elle, c’est que la compétition dans la campagne électorale est « plus forte » cette année dans les grandes villes et que les enjeux sont davantage « politisés ». Cela s’observe, selon elle, par l’augmentation des partis politiques qui tentent d’accéder au pouvoir.

« Les maires vont être confrontés sur leurs politiques et ils vont devoir davantage rendre des comptes. Il va y avoir un brassage d’idées », pense Mme Patsias, qui croit qu’il s’agit d’une « excellente nouvelle » pour la démocratie.

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES EN QUELQUES CHIFFRES

35,5%

C’est la proportion de femmes parmi tous les candidats aux différents postes de maires et conseillers au Québec. Il s’agit d’une légère progression par rapport au scrutin de 2017, où ce taux atteignait 31,3 %. La parité est toutefois atteinte chez les plus jeunes, puisque 49,6 % des candidats de 18 à 34 ans sont des femmes.

572

C’est le nombre de maires qui ont été élus sans opposition à la date limite du dépôt des candidatures. Cela représente plus de la moitié des postes de maires à pourvoir au Québec.

12 220

C’est le nombre total de candidats qui se sont présentés aux 8062 postes de maires et conseillers au Québec.

11

C’est le nombre de villes qui n’ont eu aucune candidature pour le poste de maire à la date limite du dépôt de celle-ci. Elles comprennent Blanc-Sablon sur la Côte-Nord et Lotbinière en Chaudière-Appalaches.