Espace D pour dermatologie

Laissez-moi saluer ces médecins spécialistes en dermatologie qui ont ouvert, en décembre 2020, Espace D, un nouveau département en dermatologie, affilié à la RAMQ, et situé à la Clinique médicale Saint-Louis, dans l’arrondissement Sainte-Foy, à Québec. Cette jeune équipe de docteures offre, avec des délais d’attente très raisonnables, différents services en dermatologie générale, adulte et pédiatrique ; chirurgicale, certains services esthétiques, et fait de la recherche en dermatologie. Laissez-moi vous présenter la dynamique équipe d’Espace D. Dre Stéphanie Turmel (1), Dre Marianne Rousseau-Théberge (2), Dre Aurélie Sylvain (3), qui joindra l’équipe en juillet 2022, Dre Virginie Kelly (4) et Dre Maude Allard (5). Absent sur la photo, Dr Julien Clément, chirurgien général. Renseignements : cliniqueespaced.ca.

Prix Marie-Andrée-Bertrand

Professeure émérite au Département d’anthropologie de l’Université Laval et membre émérite du Centre de recherche Cultures – Arts – Sociétés (CELAT), Francine Saillant (photo) vient de remporter le prix Marie-Andrée-Bertrand 2021 pour l’excellence de ses travaux, qui ont inspiré d’importantes innovations sociales dans le champ pluriel de l’anthropologie. Décerné chaque année depuis 2012, le prix Marie-Andrée-Bertrand célèbre un ou une chercheur.e dont la carrière remarquable et les travaux de grande qualité ont favorisé les innovations sociales contribuant au mieux-être des citoyens. Membre de la Société royale du Canada, elle a reçu en 2020 la Médaille d’or des prix Impacts du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) soulignant l’ensemble de sa carrière, son leadership, son dévouement et l’originalité de sa pensée. Elle s’est aussi vu remettre en 2021 le prestigieux prix Weaver-Tremblay, décerné par la Société canadienne d’anthropologie (CASCA).

Il faut savoir quitter la table

Paraphrasant la chanson de Charles Aznavour (Il faut savoir), François Meunier (photo) a décidé qu’il était temps, après 35 ans, de passer le flambeau à titre de vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’Association Restauration Québec (ARQ). C’est le 29 octobre 1986 que François avait amorcé sa carrière au sein de l’Association des restaurateurs du Québec. Afin d’assurer une transition harmonieuse et un transfert des connaissances, François Meunier restera près de l’organisation quelques mois encore à titre de conseiller spécial. Martin Vézina, l’actuel directeur des affaires publiques et gouvernementales, lui succédera le 1er janvier 2022.

En souvenir

Le 6 novembre 1970. Inauguration du Pont Pierre-Laporte à Québec. La construction de cette structure entre Québec et Lévis a pris quatre ans, soit de juin 1966 à octobre 1970. La veuve de Pierre Laporte et le premier ministre Robert Bourassa assistent à la cérémonie.

Anniversaires

Emma Stone (photo), actrice américaine (The Amazing Spider-Man), 33 ans... Ana Ivanovic, joueuse de tennis serbe, 34 ans... Thandie Newton, actrice britannique, 49 ans... Ethan Hawke, acteur américain, 51 ans... Florent Pagny, auteur-compositeur-interprète français, 60 ans... Raymond Bernier, ex-député de Montmorency (PLQ), 69 ans... Sally Field, actrice américaine (La sœur volante), 75 ans... Luigi Leoni, copropriétaire du restaurant Au Parmesan du Vieux-Québec, 79 ans... Danielle Oddera, chanteuse française, 83 ans.

Disparus

Le 6 novembre 2020 : Raymond Daviault (photo de gauche), l’un des premiers Québécois à avoir évolué dans le baseball majeur... 2020 : Jim Neilson (photo), 79 ans, ex-défenseur qui a disputé plus de 1000 matchs dans la LNH... 2019 : Michael Fray, 72 ans, athlète jamaïcain, spécialiste des épreuves de sprint, ancien codétenteur du record du monde du relais 4 × 100 m... 2018 : Bernard Landry, 81 ans, vice-premier ministre du Québec de 1994 à 2001 et premier ministre du Québec de mars 2001 à avril 2003... 2016 : Jean-Paul Paradis, 86 ans, bénévole impliqué depuis plus de 60 ans au sein d’organismes de Boischatel... 2015 : Jean-Guy St-Roch, 75 ans, ancien député de Drummond (1985-1994)... 2014 : Michelle Therrien, 50 ans, ex-animatrice (RDS et Météomédia)... 2006 : Robert A. Boyd, 88 ans, président d’Hydro-Québec de 1978 à 1982... 1998 : Marcel Gauthier, 70 ans, lutteur professionnel (Sky Low Low)... 1990 : Gérard Dion, 77 ans, prêtre et professeur de sociologie... 1941 : Maurice Leblanc, 76 ans, écrivain et journaliste, le père d’Arsène Lupin.