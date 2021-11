MARCOTTE, Suzanne Dorion



Au Foyer de Charlesbourg, le 28 octobre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Suzanne Dorion, épouse de feu monsieur Fernand Marcotte, fille de feu Paul-Émile Dorion et de feu Georgette Paradis. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera aule jeudi 11 novembre 2021 de 19 h à 21 het le vendredi 12 novembre 2021 de 9 h à 10 h 30.et de là au cimetière Saint-Charles-Borromée. Selon les mesures en vigueur, une rotation de 50 personnes à la fois sera permise lors des condoléances. Le port du masque sera obligatoire et la distanciation devra être respectée. Elle laisse dans le deuil ses enfants: France (Alexandre Brunet), Anne et Donald (Line Rochette); ses petits-enfants: Jason, Thomas-Louis, Pierre-Nicolas, William et Noah; sa sœur: feu Jacqueline (feu Roger Marcoux); ses beaux-frères et belles-sœurs: Gilles Marcotte (Gemma Ampleman), Jean-Yves Marcotte (feu Murielle Bédard) et Claude Tremblay (feu Françoise Dorion-Tremblay), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s de la résidence Les Jardins de la Noblesse. La famille tient à remercier l'équipe de soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg et de l'Auberge Boischâtel qui l'ont accompagnée dans ses derniers moments dans le respect et la dignité. Un grand merci également à la cardiologue Dr Valérie Gaudreault qu'elle affectionnait tout particulièrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC : www.coeuretavc.ca