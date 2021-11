BOUCHARD, Andrée



Subitement à sa résidence, le 28 octobre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Andrée Bouchard, épouse de monsieur Frédéric Vandois, fille de feu Bertrand Bouchard et de feu Irma Boulet. Native de Montmagny, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 12 novembre 2021 de 8 h 30 à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Frédéric; ses enfants: Geneviève (Rémy Jobin) et Julien (Andrée-Anne Deschênes); ses petits-enfants: Dastan, Alya et Adèle; ses sœurs et frères: Nicole (Michel Guimond), Linda (Louis-Gilles St-Hilaire), Alain et feu Mario; ses beaux-parents: Suzel et Claude Vandois; ses belles-sœurs et son beau-frère: Jocelyne (Graham Paul), Anne (Gildas Postollec) et Olivier; ses neveux et nièces: Myriam, Nicolas, Roxanne, Marjorie, Léa-Pascale, Emma-Louise, Clémence, Agathe, Manon, Cantin, Lucas et Rémi, ainsi que sa grande amie Claudette Simoneau et de nombreux cousins, cousines, autres parents et ami(e)s qui étaient chers à son cœur.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC:www.coeuretavc.ca ou à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec : www.sla-quebec.ca