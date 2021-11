BÉDARD, Madeleine



À la Résidence Côté Jardins, le 30 octobre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Madeleine Bédard, fille de feu Cécile L'Heureux et de feu Rosario Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 12 novembre 2021 de 12h30 à 13h30.et de là au cimetière St-Charles-Borromée.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Lucille Bédard Alain (feu Gérald Alain) et feu Pauline Bédard; son frère feu Antoine Bédard (feu Pierrette Sanfaçon); son neveu Alain Bédard (Johanne Moffet); ses nièces: Lucie Bédard, France Alain (Paul Grenier); sa petite-nièce Caroline et ses petits-neveux: Vincent et Maxime, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Résidence Côté Jardins pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme qui vous tient à cœur.