Gala de l’ADISQ: coups de cœur et prédictions

Même si la dernière année en a été une plutôt incertaine avec la pandémie, les musiciens ont tout de même trouvé le moyen de faire rayonner leur art. Comme lors de tout gala qui se respecte, Le Journal se prête de nouveau au jeu des prédictions et coups de cœur pour les six catégories principales du 43e Gala de l’ADISQ de demain. En plus de celles-ci, des Félix seront aussi remis pour les catégories Albums de l’année (adulte contemporain, country, musique instrumentale, rap), artiste autochtone et Spectacle en ligne francophone.

Raphaël Gendron-Martin

★ Prédiction | ♥ Choix

Bruno Lapointe

★ Prédiction | ♥ Choix

Cédric Bélanger

★ Prédiction | ♥ Choix

AUTEUR.E OU COMPOSITEUR/COMPOSITRICE DE L’ANNÉE

Antoine Corriveau pour Pissenlit ♥

Louis-Jean Cormier et Daniel Beaumont pour Le ciel est au plancher ★

Ariane Moffatt pour Incarnat

Klô Pelgag pour Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ♥ ♥ ★ ★

Vincent Vallières pour Toute beauté n’est pas perdue

RÉVÉLATION DE L’ANNÉE

Alex Burger

Comment Debord ★

CRi ♥ ♥

Léa Jarry ★

Thierry Larose ♥ ★

CHANSON DE L’ANNÉE

Faut qu’j’y aille, 2Frères (Steve Marin, Gautier Marinof)

Figé dans le temps, Ludovick Bourgeois (Jeffrey Piton, Patrick Donovan, Paméla Lajoie)

À ma manière, Roxane Bruneau (Roxane Bruneau, Mathieu Brisset) ★ ★ ♥

T’es belle, Cœur de pirate (Béatrice Martin)

Où sera le monde ?, Marc Dupré (Nelson Minville/Marc Dupré)

Ciel (avec Alicia Moffet), FouKi (Michael Christopher Mlakar, Brody Myles Gillman, Léo Fougères, Alicia Moffet, Laurence Lafond-Beaulne, Pierre-Luc Rioux, Richard Beynon) ♥

Tokébakicitte, Jérôme 50 (Jérôme 50) ♥

Sur mon épaule, Les Cowboys Fringants (Jean-François Pauzé) ★

Le cœur a ses raisons, Sarahmée (Sarahmée, Diego Montenegro, Clément Langlois Légaré, Gary Derussy, Tom Lapointe)

Homme de rien, Vincent Vallières (Vincent Vallières)

GROUPE OU DUO DE L’ANNÉE

2Frères

Bleu Jeans Bleu ♥ ♥

Comment Debord

Corridor

Les Cowboys Fringants ★ ★ ★ ♥

INTERPRÈTE FÉMININE DE L’ANNÉE

Roxane Bruneau ★

Cœur de pirate

Ariane Moffatt

Klô Pelgag ★ ★ ♥ ♥

Guylaine Tanguay ♥

INTERPRÈTE MASCULIN DE L’ANNÉE