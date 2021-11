Monsieur Coderre, S.V.P. un dernier coup de transparence

Lors de la divulgation cette semaine de « l’état de ses revenus pour 2020 », Denis Coderre a affirmé avoir encaissé un revenu total de 458 263 $, ce qui comprend un dividende de sa société de gestion de 364 428 $ et sa pension de député de 93 835 $.

Le fait de déclarer en 2020 un dividende de 364 428 $ ne nous dit absolument pas à combien s’élèvent les revenus que Denis Coderre a encaissés par l’entremise de sa société de gestion avec les contrats d’affaires qu’il a réalisés, entre autres, en 2020.

Le dividende de 364 428 $ représente strictement la somme d’argent qu’il a sortie de sa compagnie à titre de rémunération. Ça ne révèle rien sur le chiffre d’affaires de sa compagnie.

Voilà pourquoi je lui ai posé, par l’intermédiaire de son attachée de presse Élisabeth Lemay, la question suivante : « M. Coderre a dévoilé avoir encaissé en 2020 la somme de 364 428 $ en dividende de sa société de gestion. Question : à combien s’élevaient les revenus bruts de sa société de gestion en 2020, 2019 et 2018 ? »

Réponse de la porte-parole de Denis Coderre : « On a dit tout ce qu’on avait à dire là-dessus. »

REFUS

Vous aurez compris que M. Coderre a décidé de ne pas dévoiler les revenus que sa société de gestion lui a rapportés en 2020 et lors des précédentes années qui ont suivi sa défaite aux élections municipales de 2017.

Sa société de gestion, le « 9377-4750 Québec inc. », a été constituée le 24 avril 2018, sous le régime constitutif de la Loi sur les sociétés par actions.

Dans les faits, la compagnie de M. Coderre a été officiellement créée peu de temps après l’annonce (le 23 mars 2018) de l’obtention de son contrat à titre de conseiller spécial de Stingray en matière de stratégie commerciale et de développement international.

Soyons clairs. Le fait que M. Coderre se soit versé un dividende de sa société de gestion de 364 428 $ laisse entendre que tous les revenus tirés de ses « activités de consultation et d’administrateur » vont dans sa compagnie. Ce qui est tout à fait correct en tant qu’homme d’affaires.

LE HIC ?

Quand il est question de transparence par rapport à ses revenus, il faut les divulguer au complet.

Alors dans le cas de M. Coderre, qui est l’actionnaire majoritaire, président et secrétaire de sa société de gestion 9377-4750 Québec inc., il est de mise, selon moi, qu’il se doit de divulguer les revenus de sa compagnie. C’est une information complémentaire et essentielle quand on joue la carte de la transparence.

Voici un rappel des organisations pour lesquelles Denis Coderre a travaillé au cours de la période allant du printemps 2018 à mars dernier.

Le promoteur immobilier Cogir (conseil stratégique en développement international)

Stingray (conseil stratégique en développement de marchés)

Eurostar (administrateur qui représente la Caisse de dépôt et placement)

FIA (conseil stratégique en agenda urbain et villes intelligentes)

Studio Félix & Paul (conseil stratégique en développement économique)

TC Transcontinental (conseil stratégique en économie circulaire et investissements en recyclage)

Parc Omega (administrateur et conseil stratégique)

Fondation de l’Hôpital général juif (ambassadeur)

Comme candidat à la mairie de Montréal et grand rival de la mairesse Valérie Plante, j’invite Denis Coderre à divulguer les revenus de sa compagnie de gestion.

Il n’est jamais trop tard pour faire preuve de transparence, même si les élections ont lieu demain.