Jones garde la tête haute

WINNIPEG | L’entraîneur-chef Khari Jones est demeuré calme lorsqu’il a dû analyser la défaite de sa formation contre les Blue Bombers.

« Nous avions confiance en nous lorsque nous nous sommes présentés sur le terrain, a mentionné Jones lors de son point de presse d’après-match. Par contre, les Bombers forment une bonne équipe et ils ont la fiche qu’ils méritent.

« J’ai encore confiance en nos joueurs. On a livré une bonne bataille, mais ça n’a pas tourné en notre faveur. Je suis heureux d’affronter les Bombers la semaine prochaine. »

Harris veut faire mieux

Pour sa part, Trevor Harris n’est pas passé par quatre chemins pour expliquer sa performance.

« Je ne suis pas un amateur des victoires morales ou des excuses. Une défaite est une défaite que le pointage soit serré ou pas, a souligné le vétéran de 35 ans. J’ai raté une passe facile sur un troisième essai et c’est le genre de jeu que je dois faire.

« On s’est tirés dans le pied à quelques occasions. Lorsque j’ai le ballon, je dois prendre les bonnes décisions et faire de bonnes passes. »

À certaines occasions, on a vu un manque de cohésion entre Harris et ses receveurs. Et c’est normal. Ils se connaissent seulement depuis deux semaines.

« Ce qui me rassure, c’est que nous avons les bons gars dans notre vestiaire pour corriger nos erreurs en prévision des prochains matchs.

« Je suis déçu de certaines de mes erreurs. Je dois être meilleur et j’ai beaucoup de choses à corriger. »

Une blessure qui fait mal

De façon surprenante, le moment-clé de la rencontre n’est pas un jeu, mais une blessure. Lorsque la ligne offensive a dû se débrouiller sans les services du garde Philippe Gagnon, l’attaque est tombée au neutre.

« Ça nous a fait mal, a souligné Khari Jones. En perdant un partant contre une équipe comme les Bombers, ça peut devenir périlleux.

« Dans ce temps-là, ton quart a moins de temps pour lancer le ballon et ça peut donner des situations comme on a vu ce soir. Les Bombers n’ont pas besoin de ce type de faveur. »