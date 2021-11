Jour dramatique dans la Major League Soccer

Certes, le CF Montréal jouera pour une qualification pour les éliminatoires de la Major League Soccer (MLS), dimanche, mais ce sera également le cas pour 10 autres équipes.

Dans une journée qui s’annonce complètement folle, 11 formations sont toujours en vie pour six places disponibles, soit trois dans chacune des associations.

Dans l’Est, l’Atlanta United, l’Orlando City SC, les Red Bulls de New York, le D.C. United et le Crew de Columbus conservent leurs chances tout comme le CF Montréal (12-11-10, 46 points).

Si le onze montréalais doit absolument l’emporter contre Orlando (12-9-12, 48 points), le D.C United et le club de Columbus, avec chacun 44 points au classement, n’ont pas leur destin respectif entre leurs propres mains.

À titre d’exemple, le Crew doit non seulement gagner contre le Fire de Chicago, mais également espérer une défaite ou un verdict nul de Montréal contre Orlando. Puis, les Red Bulls de New York doivent aussi perdre contre le Nashville SC tandis que le bris d’égalité serait alors le différentiel des buts. Bref, les chances du Crew sont plus que minces.

Plusieurs matchs à surveiller

Concernant l’Association de l’Ouest, il y a toujours cinq clubs qui se battent pour une participation aux éliminatoires : le Minnesota United FC, les Whitecaps de Vancouver, le Galaxy de Los Angeles, le Real Salt Lake et le Los Angeles FC. Le duel entre le Galaxy et le Minnesota United FC, en fin de journée, risque d’être particulièrement intéressant. Parallèlement, les Whitecaps recevront la visite des Sounders de Seattle, déjà qualifiés, à Vancouver.

À titre comparatif, lors du dernier jour du calendrier de la saison régulière en 2020, cinq formations de la MLS étaient en lice pour deux dernières qualifications.