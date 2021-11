Le choix désormais entre les mains des citoyens

Après 52 jours de campagne électorale, la parole est maintenant aux citoyens. À Québec, c’est la première fois en 14 ans que les électeurs auront la possibilité de choisir un nouveau maire. Tous les candidats ont lancé un message, aujourd'hui : « allez voter ».

Régis Labeaume a présidé les destinées de la capitale depuis 2007. Cette année, avec son retrait de la vie politique, une nouvelle carte politique se dessinera. Et il revient demain aux citoyens de décider comment elle sera composée.

Cinq partis sont en lice, avec des candidats aux postes de conseillers et un candidat à la mairie. Québec 21 et Jean-François Gosselin, Québec Forte et Fière et Bruno Marchand, Démocratie Québec et Jean Rousseau, Équipe Marie-Josée Savard et la cheffe du même nom, et Transition Québec et Jackie Smith.

Dans le dernier droit de la campagne, les sondages ont montré les candidats qui s’affrontent dans une course à trois : Bruno Marchand, Marie-Josée Savard et Jean-François Gosselin. Mais Jean Rousseau et Jackie Smith espèrent se tailler une place au conseil municipal.

Au cours des dernières semaines, les enjeux du transport, des taxes, du patrimoine, de la sécurité routière, de la relance économique et de la vitalité des quartiers ont entre autres alimenté les débats. Et chacun a eu l’occasion de proposer ses solutions.

Bureaux de vote ouverts

Demain, à Québec, comme partout ailleurs dans la province, les bureaux de vote seront ouverts de 9 h 30 à 20 h.

Pour pouvoir exercer son droit de vote, chaque électeur doit se présenter avec l’une des pièces d’identité suivantes : la carte d’assurance maladie, le permis de conduire, le passeport canadien, le certificat de statut d’Indien ou la carte d’identité des Forces canadiennes.

Les électeurs sont aussi invités à apporter la carte de rappel qui leur a été envoyée par la poste. Elle contient notamment le nom des personnes inscrites sur la liste électorale qui résident à leur adresse.

Mesures sanitaires

Sur place, les mesures sanitaires en vigueur devront être respectées, telles que le port du couvre-visage ou encore la distanciation physique et la désinfection des mains.

Des bulletins de vote et un crayon seront fournis, mais il est possible d’apporter son propre crayon de plomb ou un stylo bleu ou noir.

Le vote à Québec en chiffres

Le scrutin a lieu aujourd’hui